В жилом доме во Владимирской области взорвался газ

В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

В результате происшествия погиб один человек. По данным ТАСС, всего пострадало 11 человек, двое из них госпитализированы. Как отмечает агентство, среди пострадавших есть сотрудники полиции и МЧС. Из двух подъездов жилого дома эвакуированы все жильцы.

В Следственном комитете обнаружили, что на кухне одной из квартир были вырваны шланги, которые подводили топливо к плите. Это стало причиной утечки газа и последующего взрыва.

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