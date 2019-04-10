Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Взрыв на 15-м этаже жилого дома в Екатеринбурге мог произойти из-за самогонного аппарата, найденного в туалете пострадавшей квартиры, сообщает E1.RU.

«Самогонный аппарат изъяли и увезли следователи», — пишет издание.

Версия прокуратуры о взрыве баллона, используемого для нагрева и натягивания потолков, не подтвердилась. Бытовой газ также исключили, поскольку дом не газифицирован и оборудован электроплитами.

E1.RU / YouTube

Инцидент произошел в среду, 10 апреля, в 10:25 по местному времени (08:25 по мск). Сначала прозвучал хлопок, потом начался пожар. Пострадали двое жильцов квартиры — мужчина и женщина. У обоих обожжены 50 процентов тела. Во время взрыва из окна вылетел кот, он погиб. Жителей подъезда эвакуировали. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга начала проверку в связи с инцидентом. По словам местных жителей, хозяин квартиры — силовик, часто появлялся на публике в форме.

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