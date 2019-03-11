Устроившего взрыв в жилом доме россиянина отправили в психбольницу

Верховный суд Удмуртии постановил отправить на принудительное лечение в психиатрический стационар жителя Ижевска Александра Копытова, взорвавшего в ноябре 2017 года подъезд жилого дома. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу суда.

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Установлено, что Копытов устроил взрыв в невменяемом состоянии по причине личной неприязни к соседям.

По информации издания, иски пострадавших не будут рассмотрены из-за его психического расстройства. Родственники погибших требовали взыскать с виновника взрыва от 5 тысяч до 20 миллионов рублей.

Копытова задержали спустя несколько дней после взрыва в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). По данным следствия, он умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя и ушел из дома. Мужчина частично признал свою вину.

Обрушение части панельного девятиэтажного шестиподъездного дома в Ижевске произошло 9 ноября 2017 года. В результате погибли семь человек, в том числе двое детей. Еще трое жильцов пострадали. В ходе эвакуации были спасены более 200 человек.

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