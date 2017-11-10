Из-под завалов обрушившегося в Ижевске дома извлечено тело шестой жертвы

Спасатели извлекли тело шестого погибшего из-под завалов частично обрушившегося дома в Ижевске. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

«Тело погибшего было обнаружено под завалами на уровне подвала», — сообщили они.

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Всего же, по последним данным, погибли шесть человек, еще трое пострадали. Среди погибших — двое детей. «Все пострадавшие подростки, один из них находится в больнице в состоянии средней степени тяжести», — сообщили агентству в оперативном штабе на месте ЧС.

На сайте МЧС появилось сообщение, согласно которому во время эвакуации жителей пострадавшего дома были спасены более 200 человек.

ЧП произошло в четверг, в 15:44 мск на улице Удмуртская в доме 261. Обрушился подъезд девятиэтажного панельного шестиподъездного дома.



