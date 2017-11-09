Из-под завалов извлекли четвертую жертву взрыва дома в Ижевске

В результате обрушения части дома в Ижевске погибли четыре человека. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника республиканского управления Росгвардии Николай Мерзляков, передает ТАСС.

«Пока достали четверых, к сожалению, они мертвы. Число пострадавших подсчитывается», — сказал он.

Ранее стало известно, что среди погибших — маленький ребенок и 60-летняя женщина.

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Сообщалось о четырех пострадавших: двух подростках, спасателе и женщине. Взрослые доставлены в первую республиканскую клиническую больницу, подростков отпустили домой после осмотра.

Данные о количестве людей, оставшихся под завалами, уточняются. Жильцы дома эвакуированы.

ЧП произошло в четверг, 9 ноября, в 15:44 мск на улице Удмуртская в доме 261. Обрушился подъезд девятиэтажного панельного шестиподъездного дома. В нем было 16 квартир, где проживали 99 человек. Всего пострадали 32 квартиры.

Основная версия обрушения — взрыв бытового газа. Директор ижевского филиала «Газпром газораспределение Ижевск» Вячеслав Азябин заявил, что техобслуживание этого здания проводилось летом 2016 года, с тех пор никаких заявок на ремонт или информации об авариях оттуда не поступало.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.