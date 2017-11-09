Число погибших при обрушении дома в Ижевске увеличилось до трех

Спасатели нашли третьего погибшего под завалами обрушенного подъезда жилого дома в Ижевске. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева.

«Число пострадавших увеличилось до четырех — еще одна женщина доставлена в первую республиканскую клиническую больницу», — сказала она.

«Интерфакс» со ссылкой на источники уточняет, что в числе погибших — ребенок и 60-летняя женщина.

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В Центре медицины катастроф Удмуртии агентству сообщили, что у четвертой пострадавшей диагностированы шок I-II степени, множественные переломы ребер, травма головы. Еще один пострадавший — спасатель — госпитализирован с закрытыми переломами пальцев и рваными ранами. Помимо них, травмы получили двое 15-летних подростов, их отпустили домой после осмотра.

ЧП произошло в четверг, 9 ноября, в 15:44 мск на улице Удмуртская в доме 261. Обрушился подъезд девятиэтажного панельного шестиподъездного дома. В нем было 16 квартир, где проживали 99 человек. Всего пострадали 32 квартиры. Ранее сообщалось о двух погибших, мужчине и женщине. Данные о количестве людей, оставшихся под завалами, уточняются. Жильцы дома эвакуированы.

Основная версия обрушения — взрыв бытового газа. Директор ижевского филиала «Газпром газораспределение Ижевск» Вячеслав Азябин заявил, что техобслуживание этого здания проводилось летом 2016 года, с тех пор никаких заявок на ремонт или информации об авариях оттуда не поступало.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.