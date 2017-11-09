Момент взрыва в ижевской девятиэтажке попал на видео

На YouTube появилась запись с автомобильного видеорегистратора, на которой запечатлен момент взрыва в девятиэтажном доме в Ижевске.

Судя по ролику, взрыв произошел приблизительно на уровне третьего этажа. Из окон вырвались дым и огонь, после чего целиком рухнула одна из секций.

Предположительно, в доме взорвался бытовой газ.

Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что в результате ЧП полностью разрушены 16 квартир. Из-под завалов извлечены четыре человека, двое из них погибли.

Жильцы дома эвакуированы, им оказывается необходимая помощь.