Опубликовано видео с места обрушения высотки в Ижевске

Очевидцы засняли обрушенный многоэтажный дом в Ижевске. Видеозапись опубликована в Telegram-канале 2ch/Двач в четверг, 9 ноября. На кадрах видно, что рухнули перекрытия углового подъезда.

Предварительная причина произошедшего — взрыв бытового газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Удмуртии Александра Бречалова, ссылаясь на данные МЧС. На месте происшествия создан оперативный штаб.

Возгорания на месте обрушения не было. Примерно в 16:30 мск из-под завалов достали первых пострадавших, добавили в МЧС. Данные об оставшихся под завалами людях уточняются. Специалисты проводят эвакуацию жильцов дома, пункты их временного размещения оборудуют на базе двух школ.

В Центральном региональном центре МЧС уточнили ТАСС, что сообщение о ЧП на улице Удмуртская, дом 26 поступило в 15:44 мск. Обрушился подъезд девятиэтажного панельного шестиподъездного дома.