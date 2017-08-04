Из-за взрыва газа в красноярском кафе пострадали два человека

В Красноярске в результате взрыва бытового газа в кафе пострадали два человека, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю.

Инцидент произошел утром в пятницу, 4 августа. В кафе «Калифорния», расположенного в доме 90 по улице Ленина, произошел взрыв бытового газа, в результате чего два человека получили травмы и были госпитализированы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили РИА Новости в краевой больнице, два пострадавших, мужчина и женщина, помещены в реанимацию, они находятся в состоянии ожогового шока.

По данным МЧС, инцидент произошел в результате утечки из бытового газового баллона объемом 50 литров. После хлопка произошло возгорание мебели и оборудования на площади два квадратных метра.