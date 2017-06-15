В здании китайских яслей произошел взрыв

В здании яслей на востоке Китая в районе Фэнсянь произошел взрыв. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает BBC News.

В местной полиции информацию об инциденте подтвердили, однако отказались сообщить подробности о погибших и пострадавших. На фотографиях, подлинность которых не подтверждена, видны десятки лежащих на земле людей, в том числе детей.

«Примерно в пять вечера мы услышали взрыв, подумали, что взорвался газ в магазине еды неподалеку», — рассказал один очевидец произошедшего. Отмечается, что железные ворота учебного заведения деформированы взрывом, на территории много битого стекла.