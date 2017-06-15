Опубликовано видео с места взрыва в китайском детском саду

В сети появилось видео с места взрыва в китайском детском саду в районе Фэнсянь (провинция Цзянсу) на востоке страны. Видео в четверг, 15 июня, опубликовало The South China Morning Post.

Как сообщает Associated Press, по последним данным, погибли семь человек, пострадали больше 60. «Примерно в пять вечера мы услышали взрыв, подумали, что сдетонировал газ в магазине еды неподалеку», — рассказал один из очевидцев произошедшего. Отмечается, что железные ворота учебного заведения деформированы взрывом, на территории много битого стекла.