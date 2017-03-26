Сильный взрыв произошел на западе Великобритании

Сильный взрыв произошел в районе Нью Ферри, Уиррел, в пригороде Ливерпуля на западе Великобритании. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает издание Mirror.

По его сведением, инцидент произошел примерно в 21:15 по местному времени (18:15 мск), предположительно, в частном доме. Полиция пока не подтвердили детали, но местная танцевальная студия почти полностью разрушена. Кроме того, повреждены несколько строений по соседству. Окрестности усеяны обломками кирпичей.

Пострадали по меньшей мере 15 человек, главным образом, посетители находящегося поблизости китайского ресторана, у многих порезы от разбивших при взрыве оконных стекол. Раненые госпитализированы.

Очевидцы сравнивают представшую их глазам картину с «зоной боевых действий».

По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать взрыв газового баллона или пожар. Н место ЧП прибыли не менее десяти машин скорой помощи, в настоящее время там работают спасатели и сотрудники полиции, устанавливаются причины случившегося.

21 марта житель немецкого города Дортмунд погиб из-за взрыва вокзального автомата по продаже билетов. 31-летний мужчина пытался взломать его. В результате взрыва от автомата отделилась лицевая металлическая панель, которая нанесла дортмундцу тяжелую травму головы, и он умер после прибытия медиков.