Мужчина погиб из-за взрыва автомата по продаже билетов на вокзале Дортмунда

Житель немецкого города Дортмунд погиб из-за взрыва вокзального автомата, продающего билеты. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел 21 марта в два часа ночи. «Предварительные данные следствия говорят о том, что 31-летний житель Дортмунда пытался взломать машину по продаже билетов пока неизвестным нам способом», — заявили в полиции.

Стражи порядка уточнили, что в результате взрыва от автомата отделилась лицевая металлическая панель. Она нанесла пострадавшему тяжелую травму головы, из-за которой он скончался после прибытия медиков.

Неподалеку от места происшествия был задержан еще один мужчина — друг погибшего. Он утверждает, что не имел отношения к противоправным действиям.

В декабре 2015 года гражданин ФРГ погиб, пытаясь ограбить автомат по продаже презервативов. Он вместе с сообщниками подорвал машину, однако был ранен в голову металлическим осколком.