В Петербурге мужчина погиб от падения с дивана

Житель Санкт-Петербурга разбился насмерть при падении с дивана. Мужчина получил смертельную травму головы, сообщает «Фонтанка» в воскресенье, 15 января.

Инцидент произошел накануне. По информации издания, 46-летний петербуржец пришел домой к другу. Мужчины вместе выпили. Гость в ходе посиделок упал с дивана, ударился головой и скончался до приезда скорой помощи.

По факту смерти проводится проверка.

Ранее в январе с 83-го этажа высотного здания «Око» в деловом центре «Москва-Сити» упал 18-летний юноша. Он рухнул на припаркованный около небоскреба автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen. В экстренных службах города допустили, что молодой человек мог сорваться при попытке сделать селфи.