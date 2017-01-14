Появилось видео с места падения мужчины с башни «Око»

В интернете появилось видео с места гибели молодого человека в результате падения с небоскреба в «Москва-Сити». Запись опубликована на YouTube.

Вечером 14 января на парковке делового центра прохожие обнаружили человека с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По имеющимся данным, 18-летний юноша упал с 83-го или с 86-го этажа башни «Око». Он рухнул на припаркованный около небоскреба автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen. В экстренных службах города допустили, что молодой человек мог упасть при попытке сделать селфи.

По данным охранников здания, мужчина приехал со своим отцом для посещения катка (он расположен на уровне 86-го этажа). В правоохранительных органах заявили, что погибший — постоялец гостиницы, расположенной в башне «Око», передает ТАСС.

По факту произошедшего организована доследственная проверка.