С 83-го этажа небоскреба в «Москва-Сити» упал человек

Постоялец гостиницы упал с 83-го этажа высотного здания «Око» в деловом центре «Москва-Сити», сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

«Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе полиции факт обнаружения тела подтвердили, отметив, что на месте работает следственно-оперативная группа.

По свидетельству очевидцев, жертва — молодой человек, он рухнул на припаркованный рядом с башней автомобиль. Судя по фото, это Mercedes-Benz Gelandewagen.

— Between S & Z (@aka_svart) 14 января 2017, 14:32

Телеканал «360» сообщает, что, по предварительной информации, человек упал со смотровой площадки небоскреба.