СКР занялся гибелью упавшего на Gelandewagen с башни «Око» мужчины

По факту смерти 18-летнего мужчины в результате падения с небоскреба в «Москва-Сити» организована доследственная проверка. Об этом сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета.

Вечером 14 января на парковке делового центра прохожие обнаружили человека с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте, отмечается в сообщении.

Источник в экстренных службах города сказал агентству «Москва», что молодой человек мог упасть при попытке сделать селфи. «Со слов охраны здания, молодой человек приехал со своим отцом для посещения катка», — добавил он.

По имеющимся данным, мужчина упал с 83-го или с 86-го этажа башни «Око» (каток расположен на уровне 86-го этажа). Он рухнул на припаркованный около небоскреба автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen.

— Between S & Z (@aka_svart) 14 января 2017, 14:32



