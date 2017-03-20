В Гане в результате падения дерева погибли 20 школьников

В результате падения дерева в Гане погибли 20 человек, передает BBC News.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 марта, в популярном туристическом месте Кинтампо. Ученики старшей школы приехали туда на экскурсию, чтобы полюбоваться водопадом, и решили искупаться.

Началась буря с дождем, и большое дерево упало прямо на воду, где плавали люди. В результате 18 учеников погибли на месте, еще двое умерли в больнице.

Проходят лечение, по различным данным, от 11 до 20 человек, среди них один из школьных администраторов, ответственных за поездку.

Чтобы вызволить пострадавших, спасателям пришлось распиливать ветви бензопилой.