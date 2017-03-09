В Зимбабве 14 членов одной семьи погибли по дороге на похороны

В Зимбабве 14 человек погибли по дороге на похороны в результате столкновения грузовика с микроавтобусом. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает местная газета The Chronicle.

По информации издания, все разбившиеся, предположительно, были членами одной семьи — они направлялись на похороны в город Масвинго. Авария произошла 8 марта около 22:00 по местному времени (23:00 мск). Причина ДТП не установлена, однако, согласно показаниям очевидцев, грузовик въехал в яму, после чего врезался в микроавтобус.

По данным представителя экстренных служб, 13 человек погибли на месте, пятеро выживших были госпитализированы. Один из них позже скончался в больнице.

В январе этого года молния убила шесть человек, пришедших на похороны в Зимбабве. Инцидент произошел в провинции Северный Матабелеленд на западе страны. Жители деревни собрались, чтобы похоронить сестру вождя. Началась гроза, и молния ударила в дом. Он загорелся, но никто не пострадал. Следующая молния попала в дерево, под которым участники похорон прятались от дождя.