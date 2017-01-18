В Зимбабве шесть человек погибли от удара молнии во время похорон

В Зимбабве молния убила шесть человек, пришедших на похороны. Об этом в среду, 18 января, сообщает издание Daily Mirror.

Инцидент произошел в провинции Северный Матабелеленд на западе страны. Жители деревни собрались, чтобы похоронить сестру вождя. Началась гроза, и молния ударила в дом. Он загорелся, но никто не пострадал. Следующая молния попала в дерево, под которым участники похорон прятались от дождя.

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Шесть человек погибли, еще три человека получили ожоги. Один из местных жителей отвез пострадавших на собственном автомобиле в больницу округа Бинга. Им оказали первую помощь и отпустили по домам.

5 января сообщалось, что словацкого мотогонщика Ивана Якеша, участвовавшего в проходящем в Южной Америке ралли-марафоне «Дакар», ударила молния. Электрический разряд не причинил спортсмену серьезного вреда.