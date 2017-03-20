В Париже из-за угрозы взрыва эвакуированы сотрудники финансовой прокуратуры

В главном здании финансовой прокуратуры Франции в Париже проведена эвакуация сотрудников из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает Le Figaro.

В 10:12 по местному времени (12:12 мск) в полицейское управление позвонил неизвестный, сообщивший о заложенной в здании надзорного ведомства бомбе.

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На место прибыли наряды полиции, взрывотехники и кинологи. Проводится проверка помещений на наличие взрывчатых веществ.

Финансовая прокуратура Франции — подразделение надзорного органа страны, занимающееся расследованием преступлений в экономической сфере. В настоящее время сотрудники именно этого ведомства ведут официальное расследование в отношении кандидата в президенты Франции от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийона, а также предварительную проверку в отношении другого претендента на пост главы государства Эммануэля Макрона.