Число раненых при взрыве на западе Великобритании выросло до 32 человек

При взрыве на западе Великобритании в районе Уиррел в графстве Мерсисайд ранены по меньшей мере 32 человека. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщает Sky News со ссылкой на местную службу скорой помощи.

По словам медиков, у 30 пострадавших незначительные травмы, еще двое отправлены в больницу с серьезными повреждениями. О погибших не сообщается.

Представитель местной пожарной службы объяснил, что, по предварительным данным, взрыв произошел в здании танцевальной студии. По словам очевидцев, оно было полностью разрушено, кроме того, были повреждены стоящие неподалеку строения.

На месте ЧП работает полиция, она устанавливает обстоятельства произошедшего.

Об инциденте на западе Великобритании сообщалось 25 марта. Он произошел около в 21:15 по местному времени (00:15 мск). Изначально было известно о 15 пострадавших, большинство из которых — клиенты находящегося поблизости китайского ресторана.