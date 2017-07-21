В Китае при взрыве газа в ресторане погибли два человека

Два человека погибли, 55 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в одном из ресторанов в городе Ханчжоу — административном центре провинции Чжэцзян (Восточный Китай). Об этом сообщает «Синьхуа».

Состояние 12 раненых оценивается как серьезное.

В англоязычном Twitter издания «Жэньминь жибао» опубликованы кадры с места происшествия.

Как уточняет South China Morning Post, по предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа. По словам очевидцев, взрывной волной близлежащих домах выбило окна и витрины магазинов. Серьезно повреждены припаркованные рядом с местом происшествия автомобили. На месте взрыва работают следователи.

5 июля по меньшей мере пять человек стали жертвами взрыва бытового газа, произошедшего в городе Сунъюань провинции Цзилинь на северо-востоке страны. Причиной инцидента стала утечка газа во время проведения дорожных работ.