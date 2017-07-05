В Китае при взрыве газа погибли пять человек

По меньшей мере пять человек стали жертвами взрыва бытового газа, произошедшего в городе Сунъюань провинции Цзилинь

на северо-востоке страны. Об этом сообщает «Синьхуа».

Ранения и травмы 89 получили человек, 14 из них находятся в тяжелом состоянии.

Причиной инцидента стала утечка газа во время проведения дорожных работ. В настоящее время спасатели, пожарные и сотрудники инженерных служб ликвидируют последствия взрыва.

4 октября прошлого года из-за взрыва газа в многоэтажном доме в городе Харбин погибли три человека, несколько получили ожоги.

15 января 2015 года жертвами взрыва около одного из супермаркетов в уезде Нинмин Гуанси-Чжуанского автономного района стали шесть человек, 19 получили ранения. Как было установлено, в продовольственном ларьке возле магазина сдетонировал газовый баллон.

