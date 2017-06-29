В общежитии университета в Кентукки взорвался газ

Взрыв прогремел в студенческом городке университета Мюррея (Murray State University) в штате Кентукки (США). В одном из общежитий (Richmond Hall) произошла утечка газа, сообщает в четверг, 29 июня, WPSD Local.

ЧП случилось вечером в среду. Как передает Fox News, пострадало два человека, одного из них доставили в больницу, травмы второго менее значительны.

В настоящее время общежитие оцеплено, к нему никого не пускают. Спасатели полагают, что в здании по-прежнему может быть опасно.

По словам очевидцев, вибрация от взрыва ощущалась даже за пределами здания.