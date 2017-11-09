Названа причина обрушения дома в Ижевске

Причиной частичного обрушения дома в Ижевске, по предварительным данным, стал взрыв газа. Об этом глава управления МЧС Удмуртии Петр Фомин сообщил ТАСС.

«Предварительная причина — газопровод, газ в квартире», — заявил Фомин.

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Также он указал, что расследованием причин произошедшего займется Следственный комитет.

Источник агентства в экстренных службах города заявил, что под завалами дома может находиться один человек.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения здания погибли четыре человека.

ЧП произошло в четверг, в 15:44 мск на улице Удмуртская в доме 261. Обрушился подъезд девятиэтажного панельного шестиподъездного дома. В нем было 16 квартир, где проживали 99 человек. Всего пострадали 32 квартиры.