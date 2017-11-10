Число погибших при обрушении дома в Ижевске достигло пяти

Число погибших в результате обрушения жилого дома в Ижевске достигло пяти. Об этом ТАСС рассказал источник в оперативном штабе на месте ЧС.

Материалы по теме Многоэтажный дом рухнул в Ижевске Из-под завалов доносятся крики

«В больнице умерла женщина, состояние которой оценивалось как крайней тяжелое», — указал он.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Глава управления МЧС Удмуртии Петр Фомин назвал причиной обрушения дома взрыв газа. «Предварительная причина — газопровод, газ в квартире», — указывал Фомин.

ЧП произошло в четверг, в 15:44 мск на улице Удмуртская в доме 261. Обрушился подъезд девятиэтажного панельного шестиподъездного дома. В нем было 16 квартир, где проживали 99 человек. Всего пострадали 32 квартиры.