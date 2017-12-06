Россиянин попытался повторить ижевский взрыв в своей девятиэтажке

В Екатеринбурге эвакуировали жилую девятиэтажку после попытки одного из жильцов взорвать дом так же, как это произошло в Ижевске, передает Ura.ru.

«По этому факту проводится проверка, по итогам будет принято решение», — заявили изданию в пресс-службе городского управления МВД. В настоящее время виновник ЧП арестован на 48 часов.

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Инцидент произошел в ночь на среду, 6 декабря. Мужчина, проживающий с женой, детьми и матерью, избил последнюю. Отбиваясь, женщина плеснула в него кипятком и убежала к соседям. Когда к дому приехала полиция, дебошир открыл газ и пообещал взорвать дом.

Жильцов девятиэтажки эвакуировали, а прибывшие на место газовщики перекрыли подачу бытового газа.

Ранее, 11 ноября, сообщалось об аресте Александра Копытова, обвиняемого по делу о гибели семи человек при взрыве, приведшем к частичному обрушению жилой девятиэтажки в Ижевске. Мужчина частично признал свою вину. По данным следствия, он умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя и ушел из дома. Копытов пытался таким способом расправиться с матерью, с которой жил в одной квартире.