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Обвиняемый в подрыве дома в Ижевске частично признал вину и арестован

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Октябрьский районный суд Ижевска арестовал местного жителя Александра Копытова, обвиняемого в убийстве по делу о взрыве, который привел к частичному обрушению жилого дома. Об этом сообщает в субботу, 11 ноября, ТАСС.

«Оставить Копытова под стражей на два месяца, до 10 января 2018 года», — сказал судья.

Как передавало агентство, Копытов частично признал свою вину, сообщил в суде следователь. Перед этим ему предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

Ранее 11 ноября стало известно, что Копытов умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя в своей квартире, а затем скрылся. Мужчина таким образом хотел расправиться с матерью, с которой проживал в одной квартире, где находился эпицентр взрыва. Мотивом преступления стала личная неприязнь сына.

Следствия намерено провести судебно-психиатрическую экспертизу обвиняемого, в связи с имеющимися сомнениями в его психическом здоровье.

Обрушение подъезда панельного девятиэтажного дома в Ижевске произошло днем 9 ноября. В результате погибли как минимум шесть человек, в том числе двое детей. Еще трое жильцов пострадали. По данным МЧС, в ходе эвакуации были спасены более 200 человек. По предварительным причинам, произошел взрыв бытового газа.

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