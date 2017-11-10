Следователи выяснили мотивы виновника подрыва дома в Ижевске

Задержанный житель Ижевска Александр Копытов, в отношении которого следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома, совершил преступление из-за ненависти к проживающей с ним матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«По предварительной версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого. С ним продолжаются необходимые следственные действия. В связи с тем, что у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова, в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении.

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Копытова обвиняют в совершении убийства двух и более лиц, совершенного общественно опасным способом (часть 2 статьи 105 УК России). Мужчина жил с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения.

Обрушение подъезда панельного девятиэтажного дома в Ижевске произошло днем в четверг, 9 ноября. В результате погибли как минимум шесть человек, в том числе двое детей. Еще трое жильцов пострадали. По данным МЧС, в ходе эвакуации были спасены более 200 человек. По предварительным причинам произошел взрыв бытового газа.