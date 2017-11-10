В Ижевске нашли возможного виновника обрушения жилого дома

Сотрудники полиции задержали жителя Ижевска, в чьей квартире произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился подъезд жилого дома. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Официальный представитель СК Светлана Петренко отметила, что задержанный — Александр Копылков, сын хозяйки указанной квартиры, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения.

Материалы по теме Многоэтажный дом рухнул в Ижевске Из-под завалов доносятся крики

Его задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Сейчас мужчину допрашивают.

Обрушение части панельного девятиэтажного шестиподъездного дома дома в Ижевске произошло днем в четверг, 9 ноября. В результате погибли как минимум шесть человек, в том числе двое детей. Еще трое жильцов пострадали. По данным МЧС, в ходе эвакуации были спасены более 200 человек.