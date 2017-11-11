Подозреваемый рассказал об умышленном подрыве дома в Ижевске

Подозреваемый в обрушении дома в Ижевске Александр Копытов рассказал на допросе о том, как совершил преступление. Об этом передает в субботу, 11 ноября, ТАСС со ссылкой на источник.

«По показаниям самого подозреваемого, он умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя в своей квартире, затем скрылся», — сказал собеседник агентства.

10 ноября стало известно о мотивах Копытова. По данным Следственного комитета, мужчина совершил преступление из-за ненависти к проживающей с ним матери. У следствия имеются сомнения в психическом здоровье подозреваемого, в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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Копытова обвиняют в убийстве двух и более лиц, совершенного общественно опасным способом (часть 2 статьи 105 УК России). Он проживал с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения.

Обрушение подъезда панельного девятиэтажного дома в Ижевске произошло днем в четверг, 9 ноября. В результате погибли как минимум шесть человек, в том числе двое детей. Еще трое жильцов пострадали. По данным МЧС, в ходе эвакуации были спасены более 200 человек. По предварительным причинам, произошел взрыв бытового газа.