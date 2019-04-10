Самогонный аппарат в Екатеринбурге взорвался в квартире начальника отдела СК

Хозяином квартиры в Екатеринбурге, в которой взорвался самогонный аппарат, оказался руководитель следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Железнодорожному району города. Об этом в среду, 10 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

По данным источника, сам сотрудник ведомства и его жена получили ожоги более 50 процентов тела и были госпитализированы, кроме того, во время взрыва погиб их кот, вылетевший из окна. Официальных комментариев от управления СКР по Свердловской области получить пока не удалось.

Взрыв в доме на улице Мехренцева в Екатеринбурге произошел в среду в 10:25 по местному времени (08:25 мск). Сначала в квартире на 14-м этаже прозвучал хлопок, затем начался пожар. Жителей подъезда экстренно эвакуировали, среди них было 12 взрослых и восемь детей. По факту случившегося начала проверку прокуратура Ленинского района города.

E1.RU / YouTube

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