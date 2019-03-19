Самогонный аппарат уничтожил квартиру россиянки

В Челябинске сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в квартире, произошедшее из-за разгерметизации самогонного аппарата. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.
Пожар произошел во вторник, 19 марта, в районе двух часов ночи. Спасателям пришлось эвакуировать восьмерых жителей многоквартирного дома на улице Гагарина. Хозяйка квартиры на четвертом этаже, где случилось ЧП, смогла выбраться на улицу самостоятельно и не пострадала.
Огонь был оперативно потушен, горение не распространилось на соседние квартиры. Установлено, что причиной случившегося стал именно самогонный аппарат, который разгерметизировался во время эксплуатации. Пожаром уничтожены вещи, мебель и две оконных рамы. В ликвидации возгорания участвовали 27 человек и 6 единиц техники.
Как отмечается в сообщении, жители Челябинска уже не в первый раз страдают от неисправных самогонных аппаратов — пару лет назад аналогичный случай произошел в квартире на Свердловском проспекте.
Ранее в марте сообщалось, что жилье после пожара в России считается неликвидным, поэтому купить его можно со скидкой в размере до 30 процентов. При этом пострадавшие квартиры крайне редко поступают в продажу — как правило, владельцы сначала делают ремонт и уже затем выводят недвижимость на рынок.