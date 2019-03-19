Самогонный аппарат уничтожил квартиру россиянки

В Челябинске сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в квартире, произошедшее из-за разгерметизации самогонного аппарата. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Пожар произошел во вторник, 19 марта, в районе двух часов ночи. Спасателям пришлось эвакуировать восьмерых жителей многоквартирного дома на улице Гагарина. Хозяйка квартиры на четвертом этаже, где случилось ЧП, смогла выбраться на улицу самостоятельно и не пострадала.

Материалы по теме Махмуд, поджигай! Как спалить свою квартиру и получить за это деньги

Огонь был оперативно потушен, горение не распространилось на соседние квартиры. Установлено, что причиной случившегося стал именно самогонный аппарат, который разгерметизировался во время эксплуатации. Пожаром уничтожены вещи, мебель и две оконных рамы. В ликвидации возгорания участвовали 27 человек и 6 единиц техники.

Как отмечается в сообщении, жители Челябинска уже не в первый раз страдают от неисправных самогонных аппаратов — пару лет назад аналогичный случай произошел в квартире на Свердловском проспекте.

Ранее в марте сообщалось, что жилье после пожара в России считается неликвидным, поэтому купить его можно со скидкой в размере до 30 процентов. При этом пострадавшие квартиры крайне редко поступают в продажу — как правило, владельцы сначала делают ремонт и уже затем выводят недвижимость на рынок.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru