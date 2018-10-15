Российская школьница спасла пятерых детей из пожара

В Петропавловске-Камчатском школьница Карина Парышева вывела из горящего дома троих соседских детей и двоих своих младших братьев. Об этом 15 октября сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Возгорание произошло около 8:00 по местному времени на третьем этаже жилого дома в квартире многодетной семьи. Девятилетняя соседка рассказала Парышевой о пожаре и попросила о помощи. «Я пошла в соседнюю квартиру, там в одной из комнат полыхал огонь, и все уже было в дыму», — цитирует ведомство пятнадцатилетнюю девушку. Она привела детей к себе домой, одела в теплые вещи, приложила к их лицам мокрую ткань, чтобы им было легче дышать, и начала выводить на улицу. На лестничной клетке их встретили пожарные.

Девушку планируют поощрить и представить к награде, отметили в ведомстве. Также сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

В октябре 2018 года Светлана Пежемская из Улан-Удэ спасла из горящего дома двенадцать человек. Почувствовав запах дыма, 26-летняя женщина вывела на улицу своих родственников, а потом помогла выбраться и остальным жителям дома: для этого ей пришлось разбивать окна. Россиянке удалось спасти восьмерых детей.

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