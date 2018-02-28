Российские пожарные спасли троих детей из огня и погибли

Двое пожарных, прибывших на вызов в московскую квартиру, спасли троих детей и одного взрослого, но сами погибли. Об этом говорится на сайте столичного главка МЧС.

Пожар произошел вечером во вторник, 27 февраля, на 16-м этаже в доме на бульваре Матроса Железняка.

«Когда людей вывели из квартиры, спасатели вернулись на место пожара для эвакуации жителей соседних квартир. При проведении мероприятий для защиты путей эвакуации произошло нарушение остекления и обильный выброс пламени», — рассказали в ведомстве «Комсомольской правде».

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33-летний Михаил Фомин и 35-летний Александр Драевский из 41-й пожарно-спасательной части скончались от полученных ожогов на месте. У последнего остались жена и 13-летняя дочь.

На месте происшествия, по данным издания, работают сотрудники Следственного комитета России. Началась доследственная проверка. Причина возгорания будет определена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее в апреле прошлого года при тушении пожара на предприятии в Иваново погибли двое сотрудников МЧС. Тела спасателей нашли при разборе завалов.

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