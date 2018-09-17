Россиянин попытался уничтожить квартиру с помощью ковра и преуспел

Житель города Усолье-Сибирское Иркутской области устроил масштабный пожар, намеренно подпалив ковер на стене в квартире, которую арендовал. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Иркутской области.

«Квартиру, в которой произошел пожар, снимал мужчина. При опросе квартиросъемщика выяснилось, что он сознательно поджег в квартире ковер и диван, поссорившись со своей сожительницей, после чего покинул дом. Поздней ночью пожар не был обнаружен сразу, в результате чего огонь распространился на площадь всей квартиры и создалась угроза его перехода на жилье соседей. В отношении нарушителя правоохранительными органами возбуждено уголовное дело», — прокомментировал ситуацию начальник отдела надзорной деятельности по городу Усолье-Сибирскому и Усольскому району Андрей Лопатин.

Пожарные вывели из дома 24 человека, в том числе восемь детей. Жителей верхних этажей эвакуировали с помощью автолестниц. Сам поджигатель в это время находился на улице рядом с домом и спокойно наблюдал за происходящим.

Двухкомнатная квартира, из которой началось распространение огня, полностью выгорела. Людей в ней в этот момент не было. В результате происшествия серьезно пострадал балкон соседней квартиры, другие помещения в доме закопчены.

Летом 2018-го житель Красноярского края из-за ревности поджег дом, в котором в компании своих приятелей выпивала его сожительница. Мужчина потребовал, чтобы девушка вышла к нему для разговора. Получив отказ, он облил бензином подъезд и поджег его. Огонь уничтожил четыре квартиры в подъезде, девушка погибла.

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