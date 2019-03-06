Трехлитровая банка с водой спровоцировала пожар в квартире россиянки

В одном из жилых домов города Набережные Челны произошел необычный пожар — как выяснили спасатели МЧС, квартира на пятом этаже загорелась из-за оставленной на окне трехлитровой банки. Об этом сообщает портал «БИЗНЕС Online».

Сосуд, наполненный водой, подействовал как собирающая линза: прошедшие через него солнечные лучи сфокусировались на неустановленном легковоспламеняющемся предмете, вызвав тем самым возгорание. «Бывает и такое, тем более вчера (3 марта — прим. "Ленты.ру") было яркое солнце», — прокомментировал происшествие Ренат Галиуллин, заместитель начальника Отдела надзорной деятельности МЧС по городу Набережные Челны.

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Пожар начался в отсутствие хозяйки квартиры — 45-летней местной жительницы. Никто не пострадал, при этом огнем повреждены кухня и балкон. Общая площадь возгорания составила десять квадратных метров.

В августе 2018-го квартира в Таганроге загорелась из-за черепахи: возгорание стало результатом замыкания лампы, обогревавшей аквариум с пресмыкающимся. Хозяева жилища сразу вызвали пожарных, и тем удалось быстро справиться с огнем. Пожар незначительно повредил имущество в квартире, при этом аквариумная черепаха выжила.

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