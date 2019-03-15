Четверть вторичных квартир в Москве оказались неликвидом

Доля «убитых», или практически непригодных для проживания квартир на вторичном рынке недвижимости Москвы суммарно составляет 26 процентов. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как указывают аналитики, купить такое жилье можно со скидкой в размере от десяти до 30 процентов. На максимальный дисконт соглашаются продавцы объектов, пострадавших от пожара. В категорию «убитых» также попали квартиры в плохом состоянии, доставшиеся собственникам от пожилых родственников, жилье, ранее принадлежавшее людям с алкогольной или наркотической зависимостью, квартиры после затопления, лоты в ветхих и аварийных зданиях.

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«Даже если собственники проведут в своей квартире дорогостоящий ремонт, мало кто захочет жить в доме, который из-за ветхости чуть ли не ходит ходуном от того, что кто-то поднимается по лестнице, — отмечают в "ИНКОМ". — Тем не менее, спрос на такое жилье имеется, хотя и небольшой: порядка пяти процентов от общего числа покупателей на столичной вторичке».

По данным риелторов, наиболее дефицитный товар в категории — это жилье после затопления и пожара. Владельцы таких квартир, как правило, делают ремонт и уже затем выводят недвижимость на рынок.

В начале 2019-го года средняя стоимость вторичного жилья в Москве обновила исторический максимум, достигнув наивысшего значения за все время существования рынка недвижимости современной России. 206 тысяч рублей — примерно в такую сумму в январе оценивали квадратный метр неновых квартир в столице.

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