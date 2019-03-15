Дом
 
Последние новости
США начали производить запрещенные ракеты
Украине пригрозили санкциями за неучастие в «Евровидении»
Сердобольный пилот задобрил пассажиров задержанного рейса гамбургерами
Российские фигуристы пожаловались на зарплаты
Невеста нашла тайное послание от погибшей матери на свадебных туфлях
Москвичей обрекли на куртки до середины апреля 
Студентки устроили фотосессию в супермаркете и прославились
Появилось видео расстрела прихожан мечети новозеландским стрелком
Найден способ получить контроль над чужим компьютером на Windows
Предсказана преждевременная смерть миллионов людей
Новости партнеров

Четверть вторичных квартир в Москве оказались неликвидом

Перейти в «Мою Ленту»

Доля «убитых», или практически непригодных для проживания квартир на вторичном рынке недвижимости Москвы суммарно составляет 26 процентов. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как указывают аналитики, купить такое жилье можно со скидкой в размере от десяти до 30 процентов. На максимальный дисконт соглашаются продавцы объектов, пострадавших от пожара. В категорию «убитых» также попали квартиры в плохом состоянии, доставшиеся собственникам от пожилых родственников, жилье, ранее принадлежавшее людям с алкогольной или наркотической зависимостью, квартиры после затопления, лоты в ветхих и аварийных зданиях.

«Даже если собственники проведут в своей квартире дорогостоящий ремонт, мало кто захочет жить в доме, который из-за ветхости чуть ли не ходит ходуном от того, что кто-то поднимается по лестнице, — отмечают в "ИНКОМ". — Тем не менее, спрос на такое жилье имеется, хотя и небольшой: порядка пяти процентов от общего числа покупателей на столичной вторичке».

По данным риелторов, наиболее дефицитный товар в категории — это жилье после затопления и пожара. Владельцы таких квартир, как правило, делают ремонт и уже затем выводят недвижимость на рынок.

В начале 2019-го года средняя стоимость вторичного жилья в Москве обновила исторический максимум, достигнув наивысшего значения за все время существования рынка недвижимости современной России. 206 тысяч рублей — примерно в такую сумму в январе оценивали квадратный метр неновых квартир в столице.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Скачок цен на жилье зафиксировали в Москве
Старое жилье в Москве оказалось на четверть дороже нового
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Цены на жилье в России достигли трехлетнего максимума
Другие материалы рубрики
Дом00:06Сегодня

Стоп, снято

Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
21:1613 марта

Названа главная угроза жилью россиян

11:1113 марта

Эксперты предупредили о растущих рисках по ипотеке

21:5012 марта

Жилье в Крыму подорожало в 2,5 раза

Дом00:0511 марта

«Мама льет ему в уши, а он все слушает»

Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
22:2911 марта

Под Москвой нашли жилье за 120 тысяч долларов в месяц

23:0214 марта

Россиянка вышла замуж за покойника ради квартиры

08:0712 марта

В Москве рухнул спрос на съемное жилье

Дом00:03 2 марта

Колхозный панк

Дом старого солдата хотели уничтожить. Он начал рисовать, спас свою деревню и прославился
13:3611 марта

Назван комфортный для обслуживания ипотеки заработок

20:0014 марта

В Новой Москве подскочили цены на жилье

10:0713 марта

Москву окружат плавучими поселками

Россия
«Нас обещают убить за разврат детей»
Феминистка поставила детский спектакль. Ее обвиняют в экстремизме и допрашивают в полиции
Никита верит, что его сердце будет таким же здоровым, как у других детей«Сердце не может лопнуть, его обязательно вылечат»
Семилетнего Никиту спасет срочная операция, но нужна ваша помощь
«Спасаясь от побоев, выпрыгивала ночью из окна»
Эти россиянки давно выросли. Но они до сих пор помнят боль, которую им причинила мать
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
Вышедший из Украины сухогруз сел на мель в Керченском проливе
Жириновский давно пытался забрать Крым
«Танцевала даже перед якудза»
 
Все материалы
Мир
Корейский Сталин
Он был жестоким диктатором, но сделал страну великой. Его считают и палачом, и героем
Появилось видео расстрела прихожан мечети новозеландским стрелком
Роберт Дерст«Поубивал их всех, вот и все»
Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
В США обеспокоенный отец пришел в школу с АК-47 и пригрозил учителям расправой
США начали производить запрещенные ракеты
США нашли повод наказать Китай
Число жертв массовой стрельбы в Новой Зеландии выросло до 27
Все материалы
Бывший СССР
«Очень скоро бог уничтожит США за грехи!»
Нищие старики, злоба и отчаяние. Чем живут православные в Донбассе
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
A member of the Ukrainian Armed Forces is seen at his position on the front line in Donetsk Region, Ukraine February 4, 2019. Picture taken February 4, 2019. REUTERS/Oleksandr Klymenko - RC1D90D3F6C0«Это не война, а мясорубка»
Минные поля, обстрелы и суициды. Репортаж из забытых украинских деревень на линии фронта
Заподозренный в реабилитации нацизма украинский чиновник ответил россиянам
Белорус нашел на помойке килограммы радиоактивных веществ
Москва прояснила вопрос со вступлением Белоруссии в состав России
Саакашвили назвал цель возвращения в Киев
Все материалы
Экономика
На радуге зависли
Будущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
Вкладчики «Югры» обеспокоились невозможностью провести собрание
Здоровое падение
Почему экономические кризисы спасают миллионы жизней, но из-за них умирает так много людей
«Северный поток-2» защитят от нападок Европы
Трамп пригрозил Европе новой торговой войной
Талант ценнее капитала
В конкурсе «Лидеры России» наметились новые победители
План ЦБ по спасению банковского сектора России начался с провала
Все материалы
Силовые структуры
Сергей МагинВсе могут короли
Он вывел из России миллиарды и купил себе свободу. Посадивший его генерал теперь в тюрьме
«За отказ бунтовать — расправа»
Как малолетние преступники пошли на бунт в колонии ради уважения авторитетов
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские накрыли незаконный цех по переработке крабов
Готовившие теракты боевики ИГ уничтожены на Ставрополье
Задержан директор крупнейшего в России производителя троллейбусов
Защитника украинских националистов заподозрили в реабилитации нацизма
Все материалы
Наука и техника
Дмитрий РогозинНе прощай их, Юра
Как «Роскосмос» уничтожает российскую космонавтику
Рогатые тоже плачут
Как переломить демону хребет мотоциклом: Devil May Cry 5
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
Предсказана преждевременная смерть миллионов людей
Галлюцинационная система России оказалась неэффективной
«Роскосмос» со второй попытки доставил космонавтов на МКС
Врачи посоветовали источник бодрости вместо кофе
Все материалы
Спорт
Вспомнить все
Эта Лига чемпионов — огонь. «Реал» и ПСЖ уже сгорели
Российские фигуристы пожаловались на зарплаты
«Краснодар» пропустил на 93-й минуте и лишился четвертьфинала Лиги Европы
«Зенит» вылетел из Лиги Европы
Александр Емельяненко назвал дату следующего боя
Тренер клуба РПЛ разглядел в призывах фанатов его уволить заговор начальства
«Время пришло!»
Голос UFC — миллионер, разбогатевший на одной фразе. Его брат сделал то же самое
Все материалы
Культура
«Ну и шмотки же вы носили в 90-х»
13-летняя звезда лучшего фильма месяца о скейтерах, хип-хопе и ностальгии
«Все попробовали героин, а потом начали умирать»
Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
Семья Началовой отреагировала на сообщения об отеке мозга певицы
Украине пригрозили санкциями за неучастие в «Евровидении»
Страх и порок
20 лучших книг для современных школьников
Кира Найтли сыграла Despacito на своих зубах
Певица Глюкоза вспомнила встречу с педофилом и поразмышляла о Майкле Джексоне
Все материалы
Интернет и СМИ
Караван в никуда
Один из лучших фотографов мира показал, как желание жить лучше стало для людей приговором
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
«Пожалейте мужчину. Дайте ему то, в чем он нуждается»
Мусульманок в России учат ублажать мужчин любой ценой. И терпеть унижения
Найден способ получить контроль над чужим компьютером на Windows
Судьбу пива с пряничным кляпом отдадут на откуп соцсетям
Telegram рассказал о неожиданной пользе из-за сбоя соцсетей
Дудю досталось от Познера за интервью с Киселевым
Все материалы
Ценности
До трусов
Calvin Klein обожали в 90-е. Теперь бренд закрывает магазины и уходит с подиумов
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Студентки устроили фотосессию в супермаркете и прославились
Раскрыт секрет похудения самой молодой миллиардерши в мире
Тучная модель призналась в проблемах из-за веса и попала на обложку журнала
Названа цена самых дорогих в мире духов
Все материалы
Путешествия
Крутое пике
По всему миру запрещают полеты Boeing. Пассажиров ждут взлет цен и задержки рейсов
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Вода поднимется по пояс, унося в море крыс»
Боль в суставах, летучие мыши и тупики. Как на самом деле живут венецианцы
Пассажир бизнес-класса обнаружил живую личинку в своем обеде
Сердобольный пилот задобрил пассажиров задержанного рейса гамбургерами
Подсчитано число зарегистрированных неполадок в Boeing 737 MAX
Boeing заморозил поставки 737 MAX
Все материалы
Из жизни
Арнон Родтхонг и Карнсита Родтхонг«Жених нужен немедленно»
Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Мэри, которая ушла
Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Невеста нашла тайное послание от погибшей матери на свадебных туфлях
Меган Маркл начала готовиться к родам
Мужчина почистил уши и повредил себе мозг
В сгоревшем крематории уцелели все покойники
Все материалы
История самой странной Audi
Невзлетевший «крылатый металл» — почему самый инновационный хэтчбек не полюбили миллионы
Повесть о настоящем человеке
Почему обновление Mazda 6 — не просто рестайлинг
Опа, Гангам-стайл!
Представительские седаны из Кореи: от лицензионных копий до люксовых суббрендов
Адский Гелик и другие способы потратить 40 миллионов
Посмотрите, во что превращают дорогие машины ведущие тюнинговые конторы
В Россию приехала очень желтая спецверсия купе Lexus LC 500
Opel вернется в Россию с двумя минивэнами и кроссовером
У Cadillac появятся шильдики с указанием крутящего момента
Все материалы
Дом
Стоп, снято
Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
«Мама льет ему в уши, а он все слушает»
Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
Золотые кирпичи
Что стало с первыми в России элитными домами для новых русских
Названа главная угроза жилью россиян
Четверть вторичных квартир в Москве оказались неликвидом
Жилье в Крыму подорожало в 2,5 раза
Россиянка вышла замуж за покойника ради квартиры
Все материалы