Старое жилье в Москве оказалось на четверть дороже нового

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Разрыв в средней стоимости первичной и вторичной жилой недвижимости в Москве в феврале 2019 года достиг 28 процентов, свидетельствуют материалы агентства «Азбука Жилья», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, средняя цена квадратного метра жилья в московских новостройках составляет 220 тысяч рублей. Вторичная недвижимость более чем на четверть дороже — «квадрат» бывших в употреблении квартир стоит почти 305 тысяч рублей (без учета стоимости элитных объектов).

При этом, как отмечают эксперты, в настоящее время объем первичного рынка жилья Москвы превышает вторичный рынок в два раза. Предложение новостроек во всех классах составляет почти три миллиона квадратных метров (42,7 тысячи квартир), а объем предложения на вторичном рынке насчитывает 1,5 миллиона «квадратов» (18,3 тысячи квартир).

«В течение ближайшего периода может произойти уменьшение разницы в стоимости между двумя рынками, — прогнозируют в "Азбуке Жилья". — Но в дальнейшем рост цен в новостройках приведет в движение цены и на вторичном рынке, так что разница в стоимости квадратного метра сохранится».

Ранее сообщалось, что в январе 2019-го средняя стоимость вторичного жилья в Москве обновила исторический максимум, достигнув наивысшего значения за все время существования рынка недвижимости современной России.

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