Найдена самая дорогая квартира центра России

Самая дорогая съемная квартира Центральной России находится в одном из жилых комплексов Ленинского проспекта Москвы. Об этом свидетельствуют данные исследования компании ЦИАН (имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Квартира-рекордсмен сдается за 800 тысяч рублей в месяц. За такую сумму арендаторам предлагается четырехуровневый пентхаус площадью 1,1 тысячи квадратных метров с собственными бассейном, сауной, хаммамом. В квартире три террасы, выходящие на разные стороны света. Объект предлагается не только в долгосрочную аренду, снять жилплощадь можно по ставке от 70 до 100 тысяч рублей за ночь.

Самая дорогая квартира Подмосковья, которая занимает второе место рейтинга, предлагается в аренду за 655 тысяч рублей в месяц. Лот площадью 549 квадратных метров расположен в поселке Заречье Одинцовского района. Занявший третье место объект — 225-метровая двухуровневая квартира в центре Твери — сдается в 10 раз дешевле, за 61 тысячу рублей в месяц.

В пятерку самых дорогих арендных квартир Центральной России вошли также лоты в Тульской и Липецкой областях. Эти квартиры предлагаются в аренду за 54 и 80 тысяч рублей соответственно.

В начале 2019-го эксперты портала «Мир Квартир» обнаружили самый дорогой выставленный на продажу жилой объект России. Им оказался пентхаус в одном из ЖК на Пречистенской набережной в Москве. Квартиру предлагалось приобрести за 1,04 миллиарда рублей.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!