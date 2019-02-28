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Найдена самая дорогая квартира центра России

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Самая дорогая съемная квартира Центральной России находится в одном из жилых комплексов Ленинского проспекта Москвы. Об этом свидетельствуют данные исследования компании ЦИАН (имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Квартира-рекордсмен сдается за 800 тысяч рублей в месяц. За такую сумму арендаторам предлагается четырехуровневый пентхаус площадью 1,1 тысячи квадратных метров с собственными бассейном, сауной, хаммамом. В квартире три террасы, выходящие на разные стороны света. Объект предлагается не только в долгосрочную аренду, снять жилплощадь можно по ставке от 70 до 100 тысяч рублей за ночь.

Самая дорогая квартира Подмосковья, которая занимает второе место рейтинга, предлагается в аренду за 655 тысяч рублей в месяц. Лот площадью 549 квадратных метров расположен в поселке Заречье Одинцовского района. Занявший третье место объект — 225-метровая двухуровневая квартира в центре Твери — сдается в 10 раз дешевле, за 61 тысячу рублей в месяц.

В пятерку самых дорогих арендных квартир Центральной России вошли также лоты в Тульской и Липецкой областях. Эти квартиры предлагаются в аренду за 54 и 80 тысяч рублей соответственно.

В начале 2019-го эксперты портала «Мир Квартир» обнаружили самый дорогой выставленный на продажу жилой объект России. Им оказался пентхаус в одном из ЖК на Пречистенской набережной в Москве. Квартиру предлагалось приобрести за 1,04 миллиарда рублей.

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