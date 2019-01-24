Москва побила рекорд продаж дорогого жилья

Прошлый 2018 год стал рекордным по количеству сделок на московском рынке высокобюджетного жилья. Об этом говорится в материалах консалтинговой компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, всего за 12 месяцев в столице было продано 280 квартир и апартаментов в элитном сегменте и 810 — в премиум-классе. По отношению к аналогичным показателям за 2017-й продажи увеличились более чем на треть. Общая площадь всех реализованных лотов составила более 121 тысячи квадратных метров.

Суммарно за 2018-й покупатели потратили на дорогую недвижимость в Москве порядка 77 миллиардов рублей — на 16 процентов больше, чем в 2017-м.

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«Рекорды высокобюджетного рынка на этом не заканчиваются — в 2018-м вышло максимальное количество новых проектов за последние десять лет — в 21 комплексе открылись продажи», — отмечают в Knight Frank.

Средняя стоимость жилья премиум- и элитного классов в Москве к началу 2019-го достигла 787 тысяч рублей за квадратный метр (+12 процентов за год), подсчитали эксперты. Зоной города с самой дорогой недвижимостью остаются окрестности Патриарших прудов, где «квадрат» в среднем стоит 1,8 миллиона рублей.

В декабре 2018-го стало известно, что самым популярным районом среди покупателей дорогих квартир в Москве являются Хамовники — там в прошлом году было заключено 37 процентов сделок с элитным жильем. На втором месте в рейтинге покупательских предпочтений — Тверской район и Замоскворечье: на оба пришлось по 15 процентов продаж.

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