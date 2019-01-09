Невзрачные молодые люди заинтересовались элитными квартирами в Москве

Структура спроса на рынке аренды столичного элитного жилья в 2018 году изменилась, в частности, выросла доля представителей сферы IT. Об этом говорится в материалах компании Kalinka Group (есть в редакции «Ленты.ру»).

«IT-специалисты порой вызывают недоверие у собственников — не секрет, что представители этой сферы часто имеют внешний вид, по которому едва ли можно сказать о высоком уровне дохода», — говорит председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева, уточняя, что таких арендаторов некоторые владельцы дорогого жилья по-прежнему воспринимают как «невзрачных молодых людей с непостоянным заработком, которых мало волнует внешнее окружение».

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Однако представители сферы IT активно арендуют дорогое жилье, в том числе, высокобюджетные апартаменты в «Москве-Сити», отмечают в Kalinka Group. Кроме того, на рынке постепенно усиливается присутствие интернет-блогеров, инфобизнесменов и людей, зарабатывающих на рекламе в социальной сети Instagram.

Средний бюджет сделки в сегменте по итогам 2018 года составил 290 тысяч рублей в месяц, подсчитали в компании, средний возраст арендатора — 32 года.

По статистике агентства Penny Lane Realty, в Москве сдается в аренду около трех тысяч элитных квартир, при этом более 600 из них не рассматриваются съемщиками из-за неадекватно завышенных ставок.

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