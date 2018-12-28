Названы самые нелепые причины отказа от элитного жилья

Сотрудники агентства Kalinka Realty составили подборку странных оснований для отказа от аренды или покупки элитного жилья в Москве. Соответствующие материалы компании имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В тройку самых нестандартных причин для отказа от недвижимости вошли несоответствие требованиям фэншуй, неподходящий номер квартиры и ее плохая аура. Долю клиентов, принимающих решение на основе рекомендаций практиков тех или иных мистических учений, в компании оценивают в пять процентов.

«Потенциальная съемщица намеревалась арендовать просторную квартиру более чем за 100 тысяч рублей в месяц. При общении с агентом со стороны собственника женщина попросила прислать план квартиры с направлением сторон света. Обсудив его со своим специалистом по фэн-шуй, она передумала заключать сделку», — приводят риелторы пример одного из таких случаев.

Необычные требования предъявляют и потенциальные покупатели квартир в бюджете 50-100 миллионов рублей, отмечают в Kalinka Realty. «Один из клиентов отказался от покупки после визита в квартиру шамана. Он пришел на показ и, проведя некий магический ритуал, сказал, что у квартиры "плохая аура". После этого сделка на 50 миллионов рублей сорвалась», — говорится в материалах риелторов.

В компании подчеркивают, что участие в сделках представителей различных мистических культов осуществляется по желанию клиентов.

«Мы крайне скептически относимся к различным мистическим способам оценить привлекательность квартиры и не доверяем представителям подобных культов, — отмечает председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева. — В нашей практике были случаи, когда различные "маги" и фэншуисты открыто предлагали риелторам поделиться комиссией, чтобы духи нашептали им "нужное" мнение о будущем жилище».

По статистике агентства Penny Lane Realty, в 2018 году в столице сдавалось в аренду около трех тысяч элитных квартир, более 600 из них не интересуют съемщиков по причине неадекватно завышенного ценника.