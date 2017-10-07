Россия
 
Последние новости
Полиция обвинила выживших в ДТП под Владимиром иностранцев в незаконной миграции
Ивуарийского футболиста застрелили во время ограбления
Британские дизайнеры назвали Путина супергероем
Телеканал «Звезда» удалил новость про попросившего в России убежища офицера ВСУ
СМИ сообщили о расставании Пике и Шакиры
Раскрыта неожиданная польза мультивитаминов
«Нежно обнимающий свои коленки» Парфенов превратился в мем
Популярные новости
Телеканал «Звезда» удалил новость про попросившего в России убежища офицера ВСУ
Рост Шумахера уменьшился на 14 сантиметров
«Нежно обнимающий свои коленки» Парфенов превратился в мем
В США объяснили отсталость российского оружия
СМИ сообщили о расставании Пике и Шакиры
Полиция обвинила выживших в ДТП под Владимиром иностранцев в незаконной миграции
Раскрыта неожиданная польза мультивитаминов

«Народ начал купаться в этой аномальщине»

Россияне тупеют и все больше верят в чудеса

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса»

В России стартовал Всероссийский фестиваль науки. В крупных университетах ученые читают открытые лекции, проводятся научные шоу и дискуссии. Однако ученые констатируют, что популярность точных наук у россиян стремительно падает, а уровень знаний по естественным наукам близок к катастрофическому. Зато все больше людей верят в телепатию, чудеса и божественное происхождение мира. Как лженаука проникает в школы, способствует ли этому религия и в каких случаях невежество выгодно государственной власти, «Ленте.ру» рассказал член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой, научный руководитель проекта «Всероссийская лабораторная» Александр Сергеев.

«Лента.ру»: Каким видит мир современный россиянин?

Сергеев: Бросается в глаза нехватка критического мышления, то есть способности отделять правду от вымысла. В результате, как только в социум вбрасывается придуманная заразная идея, она начинает распространяться и находить приверженцев в самых разных социальных группах.

Лженаучные убеждения есть во всех странах, но в России несколько аномальная ситуация. У нас лженаука демаргинализировалась, стала массовой. Несколько лет назад на государственном уровне при поддержке крупных политиков продвигалась программа «Чистая вода» изобретателя Виктора Петрика: на покупку изобретенных им водных фильтров из госбюджета хотели выделить 15 триллионов рублей. Но никакого научного обоснования у этой технологии не было. Сейчас чрезвычайно популярны гомеопатия, отрицание полезности прививок, покупка БАДов. И это далеко не безобидно. Понапрасну растрачивая средства и время, люди могут запустить тяжелые хронические заболевания.

Многие просто не в курсе общепризнанных научных фактов. Почти треть россиян считают, что Солнце обращается вокруг Земли. А во время «Всероссийской лабораторной» выяснилось, что свыше трех четвертей участников, интересующихся наукой, допускают возможность передачи информации без помощи каких-либо приборов и физических носителей.

С помощью телепатии?

В том числе. Многие в той или форме допускают существование мистических явлений. Если, например, плохо близкому или он умирает, то якобы можно что-то почувствовать на расстоянии или увидеть во сне. Также в последнее время усиливается неприятие теории эволюции. Антиэволюционизм, например, теория божественного происхождения паразитирует на священных текстах и на обыденном мышлении: «Ну, как же такие сложные системы, как живые организмы, могут сформироваться естественным путем?».

Почему так происходит?

Есть глобальное объяснение этому явлению. В СССР идеология предписывала людям держаться научной точки зрения. Сведения о телепатии, астрологии распространялись полуподпольно. Были квартирники, на которых рассказывали об инопланетянах. Информационные потоки сдерживались методами цензуры и пропаганды. Люди чувствовали это.

Поэтому, когда нахлынула свобода, народ начал купаться во всей этой аномальщине, экстрасенсорике. Люди вполне справедливо рассуждали: если нам коммунисты врали про политику, про экономику, про репрессии, то наверное врали и про астрологию, науку и все остальное. Мы до сих пор эту вольницу переживаем. Плюс пошел ренессанс религии, которая раньше тоже была нон грата. В 1990-е годы почти в ноль рухнула научно-популярная литература. Только в последнее десятилетие этот рынок худо-бедно восстанавливается. Однако лженаучные идеи очень хорошо укоренились.

Школьное образование играет какую-то роль в распространении мракобесия?

Школьное обучение позднесоветского и современного образца можно очень серьезно критиковать. И не потому что оно советское или российское. Проблема гораздо более глубокая и древняя. Идет кризис классно-урочной системы, которая была заложена почти 500 лет назад и сегодня убивает мотивацию к учебе, убивает интерес к науке. Она была хороша для эпохи нового времени, когда требовалось подготовить массу людей к организованному производству. Нужна была некая общая социальная адекватность: грамота, счет, способность выполнять относительно сложные инструкции и предсказуемо действовать в условиях жесткого технологического процесса.

Ситуация поменялась. Очень многие процессы автоматизировались, другие вошли в общую культуру. Сейчас нужно переходить к тому состоянию, когда элементарные акты творческого поиска становятся нормой для всех. К сожалению, классно-урочная система под это не заточена. Данная проблема — общемировая. Везде идут поиски, и везде они утыкаются в проблемы. Образовательных альтернатив вроде бы много. Но ни одна из них не подходит для массового образования. Так что пока школа действительно дает знания, но убивает интерес к познанию. Люди говорят: какая скукота эти дурацкие уравнения с синусами-косинусами. Куда интереснее послушать каких-нибудь альтернативных гуру, рассказывающих о таинственном и загадочном.

Пусть скучно, но от лженаучных идей наши школы пока свободны?

Если бы... Мой брат учится в одной продвинутой московской школе, где есть специализированный биологический класс, целиком ориентированный на поступление в МГУ на биофак. Учитель — кандидат биологических наук, но отрицает теорию эволюции. Это говорит о серьезном кризисе в образовании. Теория эволюции — непререкаемая основа биологии. Это своего рода математика. Сама теория, к слову, возникла до Дарвина, но Дарвин нашел ее двигатель: размножение, изменчивость, отбор. Многие ученые говорят о том, что эволюция существует не только в биологических системах. Например, в технике, которая тоже развивается и постепенно улучшается примерно по той же модели. И даже в политике, если созданы условия для проб, ошибок и отбора лучшего опыта.

В Турции изучение теории Дарвина уже ограничили в учебных учреждениях. Россию ждет то же самое?

Хочется верить, что нет. Однако мы постепенно движемся к тем странам, где набирает силу религиозный фундаментализм. На самом деле проблема очень сложная в обсуждении. У людей, склонных к науке, сегодняшний всплеск религиозности вызывает много вопросов. Многие из них считают, что вера враждебна науке и мириться тут ни с чем нельзя. Но я думаю, что агрессивное позиционирование атеистической концепции, наоборот, усиливает позиции религии.

В последние 20 лет в России идет целенаправленный процесс разрушения светскости. Он начался в 1997 году с принятия закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Потом был официальный договор о сотрудничестве между минобрнауки и РПЦ, по которому планировалось включение теологии в число научных дисциплин, а знакомство с религией — в школьную программу. Религия планомерно стремится расширять свое влияние на общество. Но таково свойство любой религии — стремление к максимальному укоренению в обществе, вплоть до полной теократии. Но религию нельзя за это критиковать — это просто ее свойство. Критиковать можно государство, которое снимает определенные барьеры, выстраданные в истории.

В этом году в школы вернулась астрономия, которую в перестроечные годы сократили за ненадобностью. Где-то здравый смысл все же побеждает?

Один из известных популяризаторов астрофизики Сергей Попов, который много лет преподавал астрономию в школе, говорит, что предмет, на который отводится час в неделю в выпускном классе, который не имеет экзамена — нежизнеспособен в школьных условиях. Его никто не будет воспринимать всерьез, никто не будет уважать. Сами учителя будут стараться использовать это время на что-то другое: на свои недоработки по физике, математике и т.д.

Современная астрономия на 90 процентов — это астрофизика. Возможно, имело бы смысл просто дополнить курс физики в школах новым большим разделом, специально посвященным астрофизике. А сейчас возврат астрономии — шаг, скорее, имидживый. Он рассчитан произвести впечатление на тех, кто обеспокоен усилением религиозной составляющей в политике образования.

Я знаю несколько физиков-ученых, которые переквалифицировались в священники. О чем это говорит?

В советское время многие шли в науку в надежде, что она решит их субъективные философские проблемы: целеполагания, осмысления своего существования. Хотя наука принципиально не занимается вещами, которые относятся к субъективному миру. Потом некоторые из этих людей пришли к выводу: физика — это хорошо, мы можем строить всякие приборы и механизмы, но нас больше интересует смысл жизни, и ушли в религиозные искания. Однако это вовсе не значит, что религия получает какое-то научное основание. Просто людям свойственно меняться.

Недавно один из центральных каналов показал фильм о том, что Земля — плоская. Какую роль пропаганда вносит в формирование картины мира?

Чем абсурднее вброс, тем больше скандал, тем больше охват аудитории и в результате больше находится людей, которые принимают этот абсурд всерьез. Лженаучная пропаганда разрушает здравый смысл, склонность людей к логическим проверкам. Сознание упрощается, человеку уже сложно вникнуть в аргументы. Гораздо легче пользоваться формулой «после — значит вследствие» или «все мнения равны — научные и альтернативные».

Мы сейчас активно транслируем, в том числе и на Запад, точку зрения о том, что на все можно посмотреть иначе, что нет устоявшихся, надежных представлений. А потом на подготовленную почву такого тотального скептицизма может упасть что угодно — и разумная идея, и конспирологическая, и фанатическая. Так что лженаучная пропаганда играет в паре с пропагандой политической. И на мой взгляд, подобная пропаганда может усиливать психические девиации в обществе. Это мое личное представление, сложившееся на основе наблюдения за конкретными людьми и сообществами.

Еще Лев Толстой говорил, что сила государства — в невежестве народа. Может, власти действительно это выгодно?

Если мы понимаем под силой государства его способность конкурировать на мировом уровне с другими странами в производстве, культуре, экономике и даже отчасти в военной сфере — невежество тут никак не поможет. А вот если под силой государства понимать способность правящей элиты сохранять власть несмотря на свою неэффективность — тогда невежество, конечно, помогает и политически мотивировано.

В ближайшее время веру в чудеса и лженауку нам не побороть?

Системе образования эта задача не под силу, так как многие учителя сами инфицированы. Тут нужна помощь общества. Именно из-за повального распространения мракобесия мы и стали развивать проект «Всероссийская лабораторная», задача которого — как можно больше людей «заразить» наукой. Мы даем возможность людям проверить выпали они из контекста научных идей или еще нет. Мы спрашиваем о простых, в общем-то, вещах. Например, верно ли утверждение, что каждый человек является носителем множества мутаций. Для многих это откровение: что мы, мутанты какие-то? Или — правда ли, что у насекомых шесть ног? Часто говорят, что нет, и приводят аргумент, что у пауков — восемь. Но забывают, что паук — не насекомое, а членистоногое. Верно ли утверждение, что темная сторона Луны никогда не видна с Земли. Правильный ответ: неверно. Скрыта от нас не темная, а обратная сторона. А темная — просто отвернута от солнечного света.

По-моему это слишком сложно для обывателя.

Это базовые вещи из школьной программы. В общем-то, это вопросы, основанные на детских «почему?», а также на интересах людей. Из нашего анкетирования ясно, что в области науки есть несколько вещей, которыми люди особенно сильно интересуются. Это происхождение и развитие Вселенной, жизни и человека. А из более конкретных тем — черные дыры, устройство мозга и поиск внеземной жизни. Этот спектр интересов стоит иметь в виду всем, кто хочет увлечь людей наукой.

Но людям, наверное, обидно узнавать, что они сплошь и рядом ошибаются в элементарных вещах?

Я думаю, нет. Ведь каждый участник «Лабы» видит, что ошибаются и другие. На всю страну у нас было всего 7(!!!) анкет, заполненных без единой ошибки. А главное, те, кто ошибается, получают от нашего мероприятия даже больше, чем те, кто отвечает правильно. Ведь после анкетирования начинается самое интересное — подробный разбор всех вопросов и ошибок с участием «завлаба», ученого или известного популяризатора науки. Некоторые «завлабы» устраивают из этого целое представление. За правильный ответ ты получишь небольшую прибавку к своей самооценке, а вот за ошибку — нечто гораздо более ценное: возможность скорректировать свое мировоззрение и приблизить его к научному. В результате участники начинают осторожнее относиться к собственным предубеждениям и к чужим внушениям. Все они получают прививку критического мышления, а многие еще и передают ее родственникам и друзьям.

Беседовала Наталья Гранина

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Более половины россиян рассказали о доверии народной медицине
Генпрокуратура сочла лечение гомеопатией законным
Американский рэпер собрался доказать плоскость Земли
Другие материалы рубрики
Россия00:07 6 октября
Вадим Потомский

Бог не фраер. Он увидел

Уволенный губернатор-мем орал на чепушил и раньше всех дарил корзинки министрам
16:17 6 октября

В Подмосковье прошли учения по ликвидации аварий на объектах ЖКХ

07:25 6 октября

Число погибших в ДТП во Владимирской области выросло до 19 человек

21:02 6 октября

Врио главы Дагестана Васильев отправил правительство республики в отставку

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
16:03 6 октября

Пять человек погибли при аварии автобуса в Подмосковье

13:42 6 октября

За три дня в Москве выпадет треть месячной нормы осадков  

15:42 6 октября

Расплакавшуюся из-за «дешевого» подарка краснодарскую учительницу уволили

Россия00:03 5 октября

«Борец с власовщиной — это что-то вроде профессии»

Сталинисты во власти не дают изучать спорные моменты российской истории
15:24 6 октября

Пятилетнюю девочку жестоко избили за съеденный маргарин в Воронежской области

06:11 6 октября

В РЖД назвали причину унесшей жизни 16 человек аварии под Владимиром

14:41 6 октября

Милонов решил запретить операции по смене пола

Россия
«Народ начал купаться в этой аномальщине»
Россияне тупеют и все больше верят в чудеса
В Подмосковье прошли учения по ликвидации аварий на объектах ЖКХ
Вадим ПотомскийБог не фраер. Он увидел
Уволенный губернатор-мем орал на чепушил и раньше всех дарил корзинки министрам
Разорвало: поезд протаранил автобус
Погибли 16 человек
Врио главы Дагестана Васильев отправил правительство республики в отставку
Пять человек погибли при аварии автобуса в Подмосковье
Расплакавшуюся из-за «дешевого» подарка краснодарскую учительницу уволили
Все материалы
Мир
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Сирийская армия прорвалась в крупнейший опорный пункт ИГ в Дейр-эз-Зоре
Politico сообщил о взломе хакерами телефона главы аппарата Белого дома
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Русская рулетка: пенсионер расстрелял 50 человек в Вегасе
Самое массовое убийство в истории США
Все материалы
Бывший СССР
«Новый Майдан будет кровавой мясорубкой»
Почему диктатура Порошенко приведет к очередной революции на Украине
Украинский генерал назвал условие захвата Россией «коридора» в Крым
Порошенко разглядел косоворотки под вышиванками скачущих депутатов Рады
Появилось видео второй за сутки драки депутатов Рады
Командир «Азова» рассказал о переносе боевых действий из Донбасса в Киев
Турчинов нашел пятую колонну в Верховной Раде
Украинский депутат запалил дымовую шашку на заседании Рады
Все материалы
Финансы
Отскочили: ЦБ притормозил продажу Рокетбанка и «Точки»
Что ждет клиентов двух самых хайповых банков России
Воля короля
Россия и Саудовская Аравия решат судьбу цен на нефть
Греф подбил Новака покататься на Tesla
Подсчитаны «мертвые» биткоины
Раскрыты потери ЕС от санкций против России
Добровольная пенсия для россиян начнется на год раньше
Ошибки искусственного интеллекта обернутся миллиардными потерями для банков
Все материалы
Бизнес
Пробило на хавчик
Кого озолотят неуемные аппетиты любителей марихуаны
Как булка с котлетой
Франчайзи бургерной о том, сложно ли реализовать свою мечту
Подобрали, обогрели
Готовы ли регионы к либерализации цен на тепло
В МВФ назвали Россию бенефициаром глобального потепления
Nord Stream 2 разработала запасной маршрут «Северного потока-2» в обход Дании
Орешкин решил защитить бизнес от штрафов
Сечин заявил об отсутствии предложения АФК «Система» о мировом соглашении
Все материалы
Силовые структуры
Оленевод на драйве
Шаманы и пьяные вахтовики схлестнулись в бесконечных разборках на Крайнем Севере
Люди гибнут за базар
За оградами крупнейших рынков Москвы творятся темные дела
«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»
Кто зарабатывает на подпольных собачьих боях в России
Три вокзала эвакуировали в Москве из-за угроз взрывов
Полиция обвинила выживших в ДТП под Владимиром иностранцев в незаконной миграции
СК решил отпустить главного бухгалтера «Седьмой студии» из СИЗО
Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего главбуха «Седьмой студии»
Все материалы
Наука и техника
Пшик!
Справится ли Россия с американским гиперзвуковым оружием
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Китаянка ослепла после беспрерывной игры на телефоне
У европейцев обнаружили признаки неандертальцев
В Европе зафиксирован всплеск радиоактивности в воздухе
Армия США испытала конвертоплан будущего
Все материалы
Спорт
Кукуй, гаси
В Вегасе определят будущего соперника Макгрегора и познают силу «Ахмата»
СКА установил рекорд КХЛ
Страны, где победил футбольный нацизм
Там ультраправые фанаты кидают зиги и избивают соперников
Роналдо отказался от Роналду в сборной всех времен
СМИ сообщили о расставании Пике и Шакиры
Словацкий марафонец финишировал с оголенным пенисом
Врачи прокомментировали возможность уменьшения роста Шумахера
Все материалы
Культура
От электроовцы слышу
Кино недели с Денисом Рузаевым: «Бегущий по лезвию 2049»
В плену снов
Кто получит главную литературную премию мира
Кровь из десен
Делать ли аборт, если беременность обернулась раковой опухолью
Дочь Джеки Чана призналась в гомосексуальности
Метровый пенис в детском платьице сочли символом феминизма
Появились подробности госпитализации Мединского
Самый известный в мире сноубордист приедет в Россию с новым фильмом
Все материалы
Интернет и СМИ
Руки прочь
Машина для уничтожения порно превратила людей в зверей
Телеканал «Звезда» удалил новость про попросившего в России убежища офицера ВСУ
«Я просто реально блюю от перенапряжения»
Самый сексуальный депутат Москвы об интимной съемке и президентских амбициях
Свадьба Шурыгиной закончилась дракой с ее женихом
Антивирус Касперского обвинили в краже данных американских спецслужб
Воронежский школьник 830 раз атаковал администрацию Курской области
Facebook удалил упоминания о России в отчете с обвинениями в адрес России
Все материалы
Ценности
Здравствуй, дерево!
Американцы поборются за автомобили своих дедов
Предложен способ отказаться от фотофильтров
Согрей меня
Россиянок ждет экстремально модная зима
Fendi выпустил уродливые кроссовки-носки за 750 долларов
Британские дизайнеры назвали Путина супергероем
Фанаты adidas ужаснулись волосатым ногам и подмышкам шведской модели
Nike изменит расцветку Air Force 1
Все материалы
Путешествия
Навалил кирпичей
Впасть в детство и сойти с ума в волшебном доме LEGO
Названы главные недостатки российских отелей
Туристам предложили отдых в Колумбии с безлимитным сексом в окружении 60 девушек
87-летний россиянин покорил Эльбрус
Назван лучший бар мира
Пассажиры поделились главными причинами недовольства авиакомпаниями
Пустили по Вене
Тайные развлечения австрийской столицы
Все материалы
Из жизни
Копай глубже
Что скрывают в тайных тоннелях воры и контрабандисты
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Мастера джиу-джитсу прогнали незадачливого грабителя в Бразилии
Культурист голыми руками убрал с дороги мешавшую ему машину
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Индонезиец поборол и съел семиметрового питона
Все материалы
«Тойота» для императора
Эволюция самого роскошного автомобиля Японии
Как столб на голову
Реальные истории, когда на машины что-то падало. Что-то больше
Автобусы, которые не умели ездить самостоятельно
История автобусов-полуприцепов
Убей двигатель – спаси планету?
Куда делись многолитровые V12 и зачем ДВС хотят убить: объясняем в гифках
Ford Explorer подешевел на 100 тысяч рублей
Новой машиной Бэтмена станет суперкар Mercedes-Benz
Следующий Jeep Wrangler оснастят двухлитровой «турбочетверкой»
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы