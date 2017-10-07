«Народ начал купаться в этой аномальщине»

В России стартовал Всероссийский фестиваль науки. В крупных университетах ученые читают открытые лекции, проводятся научные шоу и дискуссии. Однако ученые констатируют, что популярность точных наук у россиян стремительно падает, а уровень знаний по естественным наукам близок к катастрофическому. Зато все больше людей верят в телепатию, чудеса и божественное происхождение мира. Как лженаука проникает в школы, способствует ли этому религия и в каких случаях невежество выгодно государственной власти, «Ленте.ру» рассказал член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой, научный руководитель проекта «Всероссийская лабораторная» Александр Сергеев.

«Лента.ру»: Каким видит мир современный россиянин?

Сергеев: Бросается в глаза нехватка критического мышления, то есть способности отделять правду от вымысла. В результате, как только в социум вбрасывается придуманная заразная идея, она начинает распространяться и находить приверженцев в самых разных социальных группах.

Лженаучные убеждения есть во всех странах, но в России несколько аномальная ситуация. У нас лженаука демаргинализировалась, стала массовой. Несколько лет назад на государственном уровне при поддержке крупных политиков продвигалась программа «Чистая вода» изобретателя Виктора Петрика: на покупку изобретенных им водных фильтров из госбюджета хотели выделить 15 триллионов рублей. Но никакого научного обоснования у этой технологии не было. Сейчас чрезвычайно популярны гомеопатия, отрицание полезности прививок, покупка БАДов. И это далеко не безобидно. Понапрасну растрачивая средства и время, люди могут запустить тяжелые хронические заболевания.

Виктор Петрик Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

Многие просто не в курсе общепризнанных научных фактов. Почти треть россиян считают, что Солнце обращается вокруг Земли. А во время «Всероссийской лабораторной» выяснилось, что свыше трех четвертей участников, интересующихся наукой, допускают возможность передачи информации без помощи каких-либо приборов и физических носителей.

С помощью телепатии?

В том числе. Многие в той или форме допускают существование мистических явлений. Если, например, плохо близкому или он умирает, то якобы можно что-то почувствовать на расстоянии или увидеть во сне. Также в последнее время усиливается неприятие теории эволюции. Антиэволюционизм, например, теория божественного происхождения паразитирует на священных текстах и на обыденном мышлении: «Ну, как же такие сложные системы, как живые организмы, могут сформироваться естественным путем?».

Почему так происходит?

Есть глобальное объяснение этому явлению. В СССР идеология предписывала людям держаться научной точки зрения. Сведения о телепатии, астрологии распространялись полуподпольно. Были квартирники, на которых рассказывали об инопланетянах. Информационные потоки сдерживались методами цензуры и пропаганды. Люди чувствовали это.

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Поэтому, когда нахлынула свобода, народ начал купаться во всей этой аномальщине, экстрасенсорике. Люди вполне справедливо рассуждали: если нам коммунисты врали про политику, про экономику, про репрессии, то наверное врали и про астрологию, науку и все остальное. Мы до сих пор эту вольницу переживаем. Плюс пошел ренессанс религии, которая раньше тоже была нон грата. В 1990-е годы почти в ноль рухнула научно-популярная литература. Только в последнее десятилетие этот рынок худо-бедно восстанавливается. Однако лженаучные идеи очень хорошо укоренились.

Школьное образование играет какую-то роль в распространении мракобесия?

Школьное обучение позднесоветского и современного образца можно очень серьезно критиковать. И не потому что оно советское или российское. Проблема гораздо более глубокая и древняя. Идет кризис классно-урочной системы, которая была заложена почти 500 лет назад и сегодня убивает мотивацию к учебе, убивает интерес к науке. Она была хороша для эпохи нового времени, когда требовалось подготовить массу людей к организованному производству. Нужна была некая общая социальная адекватность: грамота, счет, способность выполнять относительно сложные инструкции и предсказуемо действовать в условиях жесткого технологического процесса.

Ситуация поменялась. Очень многие процессы автоматизировались, другие вошли в общую культуру. Сейчас нужно переходить к тому состоянию, когда элементарные акты творческого поиска становятся нормой для всех. К сожалению, классно-урочная система под это не заточена. Данная проблема — общемировая. Везде идут поиски, и везде они утыкаются в проблемы. Образовательных альтернатив вроде бы много. Но ни одна из них не подходит для массового образования. Так что пока школа действительно дает знания, но убивает интерес к познанию. Люди говорят: какая скукота эти дурацкие уравнения с синусами-косинусами. Куда интереснее послушать каких-нибудь альтернативных гуру, рассказывающих о таинственном и загадочном.

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Пусть скучно, но от лженаучных идей наши школы пока свободны?

Если бы... Мой брат учится в одной продвинутой московской школе, где есть специализированный биологический класс, целиком ориентированный на поступление в МГУ на биофак. Учитель — кандидат биологических наук, но отрицает теорию эволюции. Это говорит о серьезном кризисе в образовании. Теория эволюции — непререкаемая основа биологии. Это своего рода математика. Сама теория, к слову, возникла до Дарвина, но Дарвин нашел ее двигатель: размножение, изменчивость, отбор. Многие ученые говорят о том, что эволюция существует не только в биологических системах. Например, в технике, которая тоже развивается и постепенно улучшается примерно по той же модели. И даже в политике, если созданы условия для проб, ошибок и отбора лучшего опыта.

В Турции изучение теории Дарвина уже ограничили в учебных учреждениях. Россию ждет то же самое?

Хочется верить, что нет. Однако мы постепенно движемся к тем странам, где набирает силу религиозный фундаментализм. На самом деле проблема очень сложная в обсуждении. У людей, склонных к науке, сегодняшний всплеск религиозности вызывает много вопросов. Многие из них считают, что вера враждебна науке и мириться тут ни с чем нельзя. Но я думаю, что агрессивное позиционирование атеистической концепции, наоборот, усиливает позиции религии.

В последние 20 лет в России идет целенаправленный процесс разрушения светскости. Он начался в 1997 году с принятия закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Потом был официальный договор о сотрудничестве между минобрнауки и РПЦ, по которому планировалось включение теологии в число научных дисциплин, а знакомство с религией — в школьную программу. Религия планомерно стремится расширять свое влияние на общество. Но таково свойство любой религии — стремление к максимальному укоренению в обществе, вплоть до полной теократии. Но религию нельзя за это критиковать — это просто ее свойство. Критиковать можно государство, которое снимает определенные барьеры, выстраданные в истории.

В этом году в школы вернулась астрономия, которую в перестроечные годы сократили за ненадобностью. Где-то здравый смысл все же побеждает?

Один из известных популяризаторов астрофизики Сергей Попов, который много лет преподавал астрономию в школе, говорит, что предмет, на который отводится час в неделю в выпускном классе, который не имеет экзамена — нежизнеспособен в школьных условиях. Его никто не будет воспринимать всерьез, никто не будет уважать. Сами учителя будут стараться использовать это время на что-то другое: на свои недоработки по физике, математике и т.д.

Современная астрономия на 90 процентов — это астрофизика. Возможно, имело бы смысл просто дополнить курс физики в школах новым большим разделом, специально посвященным астрофизике. А сейчас возврат астрономии — шаг, скорее, имидживый. Он рассчитан произвести впечатление на тех, кто обеспокоен усилением религиозной составляющей в политике образования.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Я знаю несколько физиков-ученых, которые переквалифицировались в священники. О чем это говорит?

В советское время многие шли в науку в надежде, что она решит их субъективные философские проблемы: целеполагания, осмысления своего существования. Хотя наука принципиально не занимается вещами, которые относятся к субъективному миру. Потом некоторые из этих людей пришли к выводу: физика — это хорошо, мы можем строить всякие приборы и механизмы, но нас больше интересует смысл жизни, и ушли в религиозные искания. Однако это вовсе не значит, что религия получает какое-то научное основание. Просто людям свойственно меняться.

Недавно один из центральных каналов показал фильм о том, что Земля — плоская. Какую роль пропаганда вносит в формирование картины мира?

Чем абсурднее вброс, тем больше скандал, тем больше охват аудитории и в результате больше находится людей, которые принимают этот абсурд всерьез. Лженаучная пропаганда разрушает здравый смысл, склонность людей к логическим проверкам. Сознание упрощается, человеку уже сложно вникнуть в аргументы. Гораздо легче пользоваться формулой «после — значит вследствие» или «все мнения равны — научные и альтернативные».

Мы сейчас активно транслируем, в том числе и на Запад, точку зрения о том, что на все можно посмотреть иначе, что нет устоявшихся, надежных представлений. А потом на подготовленную почву такого тотального скептицизма может упасть что угодно — и разумная идея, и конспирологическая, и фанатическая. Так что лженаучная пропаганда играет в паре с пропагандой политической. И на мой взгляд, подобная пропаганда может усиливать психические девиации в обществе. Это мое личное представление, сложившееся на основе наблюдения за конкретными людьми и сообществами.

Еще Лев Толстой говорил, что сила государства — в невежестве народа. Может, власти действительно это выгодно?

Если мы понимаем под силой государства его способность конкурировать на мировом уровне с другими странами в производстве, культуре, экономике и даже отчасти в военной сфере — невежество тут никак не поможет. А вот если под силой государства понимать способность правящей элиты сохранять власть несмотря на свою неэффективность — тогда невежество, конечно, помогает и политически мотивировано.

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В ближайшее время веру в чудеса и лженауку нам не побороть?

Системе образования эта задача не под силу, так как многие учителя сами инфицированы. Тут нужна помощь общества. Именно из-за повального распространения мракобесия мы и стали развивать проект «Всероссийская лабораторная», задача которого — как можно больше людей «заразить» наукой. Мы даем возможность людям проверить выпали они из контекста научных идей или еще нет. Мы спрашиваем о простых, в общем-то, вещах. Например, верно ли утверждение, что каждый человек является носителем множества мутаций. Для многих это откровение: что мы, мутанты какие-то? Или — правда ли, что у насекомых шесть ног? Часто говорят, что нет, и приводят аргумент, что у пауков — восемь. Но забывают, что паук — не насекомое, а членистоногое. Верно ли утверждение, что темная сторона Луны никогда не видна с Земли. Правильный ответ: неверно. Скрыта от нас не темная, а обратная сторона. А темная — просто отвернута от солнечного света.

По-моему это слишком сложно для обывателя.

Это базовые вещи из школьной программы. В общем-то, это вопросы, основанные на детских «почему?», а также на интересах людей. Из нашего анкетирования ясно, что в области науки есть несколько вещей, которыми люди особенно сильно интересуются. Это происхождение и развитие Вселенной, жизни и человека. А из более конкретных тем — черные дыры, устройство мозга и поиск внеземной жизни. Этот спектр интересов стоит иметь в виду всем, кто хочет увлечь людей наукой.

Но людям, наверное, обидно узнавать, что они сплошь и рядом ошибаются в элементарных вещах?

Я думаю, нет. Ведь каждый участник «Лабы» видит, что ошибаются и другие. На всю страну у нас было всего 7(!!!) анкет, заполненных без единой ошибки. А главное, те, кто ошибается, получают от нашего мероприятия даже больше, чем те, кто отвечает правильно. Ведь после анкетирования начинается самое интересное — подробный разбор всех вопросов и ошибок с участием «завлаба», ученого или известного популяризатора науки. Некоторые «завлабы» устраивают из этого целое представление. За правильный ответ ты получишь небольшую прибавку к своей самооценке, а вот за ошибку — нечто гораздо более ценное: возможность скорректировать свое мировоззрение и приблизить его к научному. В результате участники начинают осторожнее относиться к собственным предубеждениям и к чужим внушениям. Все они получают прививку критического мышления, а многие еще и передают ее родственникам и друзьям.