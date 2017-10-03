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«НАСА врет»

Сторонники плоской Земли терпят унижения, но продолжают верить

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Изображение: theyoungtook / deviantart.com

В том, что наша планета круглая, снова засомневались еще в XIX веке, и у теории плоской Земли до сих пор есть последователи. Они отвергают научные факты и свято верят в то, что наша планета имеет форму тарелки с закругленными краями. В сети «плоскоземельщики» оказались в центре внимания: американский рэпер B.o.b. решил запустить свой спутник и доказать всем, что НАСА врет. Вовремя подоспел и очередной сенсационный фильм на телеканале РЕН ТВ. Специально для «Ленты.ру» проект Memepedia разобрался, почему интернет не устает смеяться над людьми, которые отказываются верить в то, что наша планета — круглая.

Рэп против всех

Один из самых ярых сторонников теории плоской Земли — американский рэпер B.o.b (Бобби Рэй Симмонс-младший). В конце сентября он объявил о сборе средств на краудфандинговой платформе Go Fund Me, чтобы запустить «один или несколько» космических спутников. Музыкант считает, что фотографии нашей планеты, сделанные NASA, — фальшивка, и готов это доказать.

Для «разоблачения» музыкант сначала запросил 200 тысяч долларов, но как только понял всю вирусность своего намерения, поднял планку до миллиона. На момент написания статьи ему отправили чуть больше шести тысяч долларов пожертвований.

«Вместо того чтобы просто запустить один или несколько спутников в космос, я стану основателем фонда. Необходимо проводить любые доступные эксперименты с использованием воздушных шаров, дронов и даже радаров», — заявил рэпер B.o.b.

Теорией о плоской Земле Бобби увлекся в прошлом году. Он выложил в свой Twitter фотографию на фоне горизонта и написал: «Города на заднем плане примерно в 16 милях (25 километров — прим. «Ленты.ру») друг от друга... Где изгиб? Пожалуйста, объясните это».

Также он опубликовал оригинал фотографии поверхности Земли с камеры GoPro и ее вариант с исправлением искривления линз. По мнению рэпера, это доказывает, что Земля на самом деле плоская.

На резкие замечания Бобби по поводу «обмана мирового масштаба» обратил внимание известный астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон. Сначала он попытался объяснить рэперу, почему здания на его фотографии не скрываются за горизонтом. «Кривая Земли скрывает обзор на высоте от 150 футов (46 метров) над Манхэттеном. Но многие дома в центре гораздо выше», — написал ученый.

Правда, в конечном итоге специалист признал, что отставание рэпера на 500 лет в этих рассуждениях никак не влияет на его музыкальные способности.

Перепалка с ученым вдохновила музыканта на трек Flatline, в котором он заявил, что «вам удалось одурачить нас в последний раз».

«Почему NASA — часть министерства обороны?
Они разделили моря на 33 градуса,
Кормят детей масонщиной, бро, будь внимателен к тому, что читаешь»

Разубедить «плоскоземельщика» попытались именитые астронавты. Свои доводы привели астронавт НАСА Терри Вертс, дважды побывавший в космосе; пилот «Аполлона 11» и второй человек на Луне Базз Олдрин и Скотт Келли, летавший в космос четыре раза и установивший вместе с россиянином Михаилом Корниенко рекорд пребывания на МКС. Но Бобби остался непреклонен.

Выпады рэпера насчет формы планеты вызывают споры как у его поклонников, так и у хейтеров. Никто не понимает, действительно ли Бобби верит в плоскую Землю или же это все часть пиар-кампании исполнителя.

Шок и сенсация от РЕН ТВ

Выпуск программы «Самые шокирующие гипотезы», посвященный плоской Земле, показали на РЕН ТВ 25 сентября. В программу вставлены вырезки из интервью бывшего сотрудника НАСА Мэтью Бойлана: он утверждает, что в Космическом агентстве ему сообщили о «настоящей» форме Земли едва ли не сразу после приема на работу.

«Я думал, они проверяют меня на чувство юмора, не глупец ли я. Но нет, они не шутили», — заверил зрителей Бойлан.

По его словам, на «реальных» снимках Земля выглядит плоской, как на логотипе ООН, однако NASA выгодно скрывать правду. Второй «эксперт» в фильме РЕН ТВ — физик-любитель из Великобритании Дейв Мерфи. По его словам, кривизна Земли — выдуманный показатель, который не учитывается при прокладывании маршрутов самолетов.

Российский астролог Павел Свиридов считает, что обзор на Чикаго с расстояния почти 100 километров является убедительным доказательством того, что Земля плоская. Речь идет о видео фотографа Джошуа Новински, который снимал американский город с противоположного берега озера Мичиган. Из-за кривизны Земли город должен был скрыться за горизонтом, но его видно благодаря так называемому «верхнему миражу»: разница в температуре воздушных потоков позволяет объекту отражаться и быть видимым на большом расстоянии.

Эксперты РЕН ТВ утверждают, что снимки нашей планеты из космоса делаются объективами типа «рыбий глаз», и именно поэтому предметы в кадре выглядят закругленными.

По мнению сторонников идеи плоской Земли, современной науке выгодно поддерживать веру в круглую планету, потому что на космическую отрасль выделяются миллиарды.

В соцсетях на программу отреагировали искренним недоумением. Кто-то писал гневные сообщения, а кто-то просто посмеялся. За несколько дней в русскоязычном Twitter сформировался новый тренд: с помощью шуток про плоскую Землю пользователи стали передавать свое настроение или отношение к какой-либо теме.

Совершенно неожиданно в ряды защитников науки встал телеканал «Царьград», который обычно занимает консервативную позицию и тесно сотрудничает с религиозными организациями. В комментарии «Царьград» обвинил коллег в погоне за сенсациями.

«Плоскоземельщики» против «шароверов»

В России тоже есть свои приверженцы теории плоской Земли. Их убеждения в большинстве случаев основаны на Библии, а современное устройство мира они называют «лженаукой».

«Библия дает нам четкую и ясную картину мироустройства. Современная наука, финансируемая масонскими кругами, отрицает эту картину и подсовывает вместо нее собственную, призванную смущать умы. Перед нами появляется выбор — с кем мы? С Богом и Библией или с масонами и их лженаукой», — говорится в описании самой крупной группы «Общества плоской Земли» во «ВКонтакте».

В Рунете главным сторонником теории о плоской Земле является школьник Максим Ожерельев из Миасса Челябинской области. 13-летний подросток на своем канале в YouTube и во «ВКонтакте» долгое время транслировал свои рассуждения о плоской планете. В конце июня 2017 года записи стали привлекать все больше внимания и критики, и в результате мальчик удалил все свои видео.

Копия одной из записей не только сохранилась, но и стала популярным мемом благодаря слову «шаро***» (нецензурный вариант слов «шароверы» и «шаролюбы») — так Максим назвал всех, кто верит в круглую форму нашей планеты. Термин «плоскоземельщики» (собирательное обозначение членов «Общества плоской Земли») тоже стал широко известным после его видео.

Свои убеждения подросток аргументирует тем, что во время прыжка человек не приземляется на новом месте, хотя Земля вращается со скоростью 400 метров в секунду.

Мем о «шаро**ах» полюбился пользователям сети и все лето был на пике популярности, а лицо Максима стало узнаваемым.

Сейчас Ожерельев уже не занимается популяризацией теории плоской Земли, о чем он заявил в последнем видео на своем канале.

Судя по его постам, Максим увлекся дауншифтерством и теорией о рабстве современного человека. Юноша рассказывает, что начал «бороться с системой», и публикует своеобразные притчи собственного сочинения.

В последние три месяца в России наблюдается всплеск интереса к спорной теме. Согласно данным Google, количество запросов по теме увеличилось в июле (во время широкого распространения видео школьника Максима) и в сентябре — в связи с фильмом РЕН ТВ и новостями о рэпере B.o.b.

Больше всего поисковых запросов о плоской Земле в сентябре отправляли пользователи Google из Оренбургской области.

Как плоскую Землю обсуждают в сети

Теория о плоской Земле появилась давно, и обычно ее сторонники остаются в тени. Но в этом году в новостях все чаще всплывают персонажи типа рэпера B.o.b, которые публично заявляют о своих убеждениях.

На фоне информационного шума в сентябре 2017 года маргинальная теория стала вирусной и оформилась в полноценный мем. Пользователи соцсетей активно троллят «плоскоземельщиков» и придумывают новые версии того, какую форму имеет наша планета.

Распространение идей «плоскоземельщиков» вызвало бурный резонанс среди пользователей, и Магеллан, чье кругосветное путешествие еще в XVI веке доказало, что Земля круглая, может покоиться с миром.

Анастасия Кривец

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