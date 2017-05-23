Блогера высмеяли за эксперимент с проверкой Земли на плоскость

В сети высмеяли американского YouTube-блогера и члена Общества плоской Земли D Marble, который пролетел несколько часов в самолете с уровнем, пытаясь доказать, что планета в действительности плоская. На это обратило внимание издание The Independent.

Вероятно, парень надеялся, что с помощью инструмента сможет продемонстрировать, что если показатель на уровне не сдвинется с места, то ему удастся «развеять миф» о шарообразной форме Земли.

Ради эксперимента он вылетел из Северной Каролины в Сиэтл.

В Twitter юзеры окрестили эксперимент блогера «идеальной комбинацией прекрасного и тупого». Другие вообще не поняли, чего добивался автор эксперимента.