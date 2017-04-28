Интернет и СМИ
 

Американский политик-гей нажаловался бабушке тролля на мат в комментариях

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Брайан Симс
Брайан Симс

Член палаты представителей США от штата Пенсильвания и открытый гей Брайан Симс (Brian Sims) поделился в своем Facebook историей о том, как был вынужден сообщить об оскорбительных комментариях бабушке одного из интернет-троллей. На это обратило внимание издание The Independent.

На странице Симса появилось сообщение от некоего Дэвида, который принялся сквернословить и оскорблять политика за его ориентацию. В ответ мужчина зашел на страницу тролля и обнаружил телефон бабушки обидчика.

В ответном комментарии Симс уточнил, что и бабушка, и он сам после разговора сошлись во мнении, что тролль своим поведением их очень огорчил.

Позднее политик опубликовал еще один пост, в котором обратился к хейтерам: «Дорогие невежды, ничего хорошего не выйдет, если публиковать номер своей бабушки и оставлять оскорбительные комментарии с одной и той же страницы. Брайан».

В комментариях подписчики Симса похвалили его за отличное чувство юмора и признали, что это один из лучших способов разделаться с троллем.

В марте итальянский бьюти-блогер Чиара Насти (Chiara Nasti) придумала необычный способ борьбы с интернет-троллями, поместив их оскорбления на туалетную бумагу. Девушка призналась, что регулярно подвергается нападкам хейтеров, вынуждающих ее временно закрывать комментарии под роликами и фотографиями.

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