MTV столкнет злобных интернет-троллей в реальной жизни

Американский телеканал MTV объявил о поиске самых активных интернет-троллей для съемок нового сезона шоу «Одиночество в сети» (Catfish: The TV Show). Об этом сообщает The Verge.

На официальной странице в Facebook сотрудники телеканала опубликовали условия кастинга, согласно которым в студию приглашаются активные участники сетевых перепалок, обладатели заклятых врагов в комментариях, любители поспорить о веганстве, феминизме, правах ЛГБТ, политике, сексизме, расизме, религии и прочих «горячих» темах.

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MTV предлагает заклятым интернет-врагам встретиться в своей студии. Кроме того, к участию приглашены жертвы сетевого троллинга: страдающим от нападок незнакомцев предлагают помочь вычислить обидчика.

Издание отмечает, что «Одиночество в сети» — сомнительное с моральной точки зрения шоу об одиноких людях, которые пытаются построить романтические отношения с незнакомцами в сети, и обычно все заканчивается душераздирающими историями о неудачах.

В начале апреля российский телеканал MTV объявил о перезапуске одной из старейших передач «12 злобных зрителей». Судя по первому выпуску обновленного шоу, звездным зрителям предоставили возможность обсуждать не только новые клипы, но и музыкальные альбомы.