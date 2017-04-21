Создателей «Властелина колец» поймали на заимствовании у «Телепузиков»

Пользователь портала Reddit обнаружил несколько неожиданных сходств между трилогией «Властелин колец» и детским шоу «Телепузики», которое другие посетители объяснили не иначе как заимствованием. Обсуждение поста быстро вышло в топ ресурса.

В частности, пользователи заметили, что цвета плащей Мерри, Сэма, Фродо и Пиппина перекликаются с расцветкой Тинки-Винки, Дипси, Ляли и По. Видимое сходство также имеет дом телепузиков и нора хоббита. Кроме того, некоторым показалось, что око Саурона напоминает солнышко из страны телепузиков.

Кое-кто предположил, что солнце из «Тепепузиков» имеет дьявольскую природу, поскольку малыш, улыбающийся в его лучах, за все годы телешоу совершенно не менялся.

Пользователи замечают, что первый фильм «Властелин колец» был выпущен в 2001 году, в то время как «Телепузики» начали выходить на экраны четырьмя годами раньше. Съемки картины проходили в 1999-2000 годах, а значит, создатели кинотрилогии могли заимствовать некоторые мотивы из детского шоу.

В конце февраля в Twitter удивились малоизвестным деталям со съемок «Телепузиков». Некоторых поразил размер ростовых кукол, в которых выступали актеры телепроекта. Рост самого большого из персонажей — Тинки-Вики — достигал трех метров, при этом костюмы в среднем весили по 13 килограммов.